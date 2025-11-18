¿Se acerca el retiro? Ariana Grande entrega un importante anuncio sobre el futuro su carrera musical

Ariana Grande ha estado en la palestra desde hace ya algunos días, tanto por el estreno de Wicked por siempre como por diversas controversias que van desde su aspecto físico hasta su relación con su compañera y amiga, Cynthia Erivo.

Pero durante las últimas horas se dio a conocer una noticia que también afecta su carrera musical y revolucionó a los fanáticos que siguen de cerca cada uno de sus pasos.

La cantante anunció una nueva gira, una muy especial que entrega un mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores, que lleva como nombre ‘Eternal Sunshine’ y que será su “último hurrah”, considerado como el último gran esfuerzo.

En conversación con Amy Poehler para el podcast Good Hang, la Grande expresó su entusiasmo por este regreso a los escenarios tras siete años, pero también dejó claro que no tiene planes inmediatos para el futuro.

“Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que no volverá a suceder en mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Voy a darlo todo y será hermoso. Por eso lo hago, porque es como una ‘última alegría’”, comentó.

La gira iniciará el 6 de junio de 2026 en Oakland, California, y hará paradas en varias ciudades importantes de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Austin, Atlanta, Brooklyn y Boston, para después cerrar su recorrido en Chicago el 5 de agosto.

Tras ello, Ariana ofrecerá una serie de diez conciertos en Londres, culminando el 1 de septiembre en el emblemático O2 Arena.

Este tour es un retorno a los grandes escenarios después de su última gira, ‘Sweetener World Tour’, que se realizó entre 2018 y 2019 y reunió a más de 1.3 millones de fans.

‘Eternal Sunshine Tour’ acompaña el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Eternal Sunshine, junto con su versión deluxe lanzada en 2025.

Un momento especial

Además de hablar sobre su gira, Ariana Grande compartió detalles sobre su participación en la próxima comedia Focker In-Law, parte de la franquicia Meet the Parents.

Interpretará a una triatleta: “Ayer estuve haciendo burpees y rodillas altas con Robert De Niro. Estoy como, ‘¿Qué es esta película? ¿Qué estamos haciendo?’ Pero me lo estoy pasando genial. Es muy especial.”

Con esta gira y su incursión en cine, la actriz muestra una renovada energía artística, haciendo de 2026 un año especialmente significativo en su carrera.