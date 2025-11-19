Pasa al Senado: Cámara de Diputados declara admisible AC contra exministro Diego Pardow

Durante esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.

El libelo recibió luz verde tras contar con 80 votos a favor y 39 en contra.

La AC contra el exsecretario de Estado se presentó debido a una “actuación absolutamente negligente y deficiente” por el error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas.

Ahora, la discusión pasará al Senado, quienes revisarán la acusación contra el exministro.

De prosperar, Pardow podría enfrentar la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.