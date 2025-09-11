;

Los polémicos dichos de la doctora Cordero que desataron la furia del presidente de Bolivia

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero”, fue parte de los que dijo Luis Arce.

Mario Vergara

El presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó con dureza las afirmaciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, calificándolas de “racistas y xenófobas”. A través de sus redes sociales, el Mandatario aseguró que los dichos constituyen “una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética médica que la parlamentaria representa”.

La controversia se originó en una sesión de la Cámara de Diputados de Chile, cuando Cordero, al responder a un candidato presidencial boliviano que vinculó a Carabineros con el comercio de autos robados, realizó afirmaciones sobre supuestos déficits cognitivos de los bolivianos por su origen altiplánico. En su intervención habló de “disminución del oxígeno cerebral”, “encefalopatía hipóxica” y los calificó de “tontorrones”.

Arce subrayó que Chile y Bolivia mantienen una relación bilateral basada en el respeto, la cooperación y el diálogo, y que no debe verse afectada por declaraciones que consideró “inadmisibles e infundadas”. A su juicio, tales expresiones dañan no solo a la comunidad boliviana, sino también el clima de entendimiento entre ambos países.

El Presidente boliviano informó que instruyó a la Cancillería a realizar las gestiones pertinentes “por los canales diplomáticos establecidos”, con el objetivo de expresar formalmente el malestar de su gobierno y resguardar la dignidad del pueblo boliviano. No detalló, por ahora, qué pasos específicos adoptará el Ministerio de Relaciones Exteriores.

