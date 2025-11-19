Miss Universo 2025: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver a Inna Moll en Chile?

La gran final del Miss Universo 2025 está a la vuelta de la esquina y Canal 13 ya tiene todo listo para transmitir el evento más esperado del año. La representante chilena, Inna Moll, será protagonista en esta edición que se desarrollará en Tailandia.

El miércoles 19 de noviembre comenzará la competencia con el desfile de traje típico desde las 7:20 horas, una de las etapas más llamativas del certamen.

Más tarde, a las 9:00 horas, se realizará el react digital de la competencia preliminar, donde Pía Pérez, Helenia Melan y Juan Francisco Matamala (Juanfra) comentarán en vivo hasta las 11:00 horas. Esta transmisión estará disponible en YouTube, Facebook, Twitch y todas las plataformas digitales del 13.

La gran final será el jueves 20 de noviembre. El react digital iniciará a las 21:00 horas, mientras que la transmisión oficial en pantalla comenzará a las 21:50 horas con la conducción de Nacho Gutiérrez y Karla Constant. Solo debes sintonizar Canal 13 para disfrutar del espectáculo.

