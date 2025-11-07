;

VIDEO. “No saben qué hacer”: Emilia Dides reacciona a polémico video de Ina Moll en Miss Universo

La exreina de belleza de Chile se refirió abiertamente acerca de la situación que enfrenta su heredera.

Alejandro Basulto

“No saben qué hacer”: Emilia Dides reacciona a polémico video de Ina Moll en Miss Universo

La polémica en torno a Inna Moll, actual Miss Universo Chile, escaló rápidamente luego de que se viralizara un video en TikTok donde aparece simulando aspirar cocaína como parte de un trend de la canción Addicted to You de Shakira.

El registro incluso generó cuestionamientos sobre su participación en el certamen internacional. Lo que obligó a que la modelo, desde Tailandia, decidiera aclarar lo ocurrido a través de sus historias de Instagram.

Quiero pedirles perdón a todas las personas que se sintieron pasadas a llevar, pero también les quiero explicar la situación”, expresó en el video.

La representante chilena en Miss Universo explicó que no fue ella quien publicó el registro. “La persona que subió ese video fue un maquillador, y ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’“, aseguró.

Y no sé si fue por el lenguage barrier o no nos estábamos entendiendo bien, como que le decía que no, y él sigue, sigue y sigue, y con todo lo que está pasando, la verdad, no me negué”, añadió.

Ante el revuelo, Emilia Dides, ex Miss Universo Chile, reaccionó públicamente en defensa de Inna Moll. En los comentarios de un video que abordaba la controversia, escribió: “Amigo, están muriendo de miedo con Chile y no saben qué hacer para perjudicarla, eso no va a pasar. Es una reina”.

