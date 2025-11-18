Polémica familiar: afirman que Angie Jibaja le habría quitado la pareja a su madre

Un nuevo conflicto sacude la vida de Angie Jibaja, esta vez por una acusación que apunta directamente a su madre, Maggie Liza. El episodio fue revelado por la periodista Cecilia Gutiérrez en Instagram, desatando comentarios y especulaciones.

“¿Se acuerdan de Angie Jibaja? Bueno, estuvo en Primer Plano hace poco (...) Como hablando de su nueva vida, de que estaba dedicada a la iglesia, que se había rehabilitado, que quería recuperar a sus hijos, como hablando un poco de este renacer de ella”, relató la comunicadora.

Luego, señaló que “después de que ella salió en Primer Plano, me escribieron un par de personas para decirme que había un problema familiar. Resulta que la acusan o la acusa su mamá de haberle quitado el pololo a la mamá. Escándalo que el otro día habría terminado incluso con la fuerza pública”.

“Ella estaba en Primer Plano con un caballero, o sea, no tan mayor, pero mayor que ella, que yo pensé que era su manager. Pero después supe que efectivamente era la pareja de su mamá, que al parecer ahora es su pareja, pareja de años (...) Incluso me decían que se había ido a vivir con él a otro lugar, que ya no estaba con la mamá”, añadió.

Este episodio se suma al difícil momento personal que vive la exchica reality, marcada por la distancia con sus hijos menores, fruto de su relación con Jean Paul Santa María. Desde 2019, los niños viven con su padre y en abril se informó que Angie no podía visitarlos, ni verlos o hablarles.