Una serie de imágenes publicadas recientemente por Alejandra Fosalba generó gran impacto entre sus seguidores. La actriz chilena, recordada por su participación en teleseries de los años 90, compartió en Instagram una sesión donde luce un bikini rosado de dos piezas.

Al subir las fotografías, escribió: “🩷Pronto se va el año, así que voy con fotitos que no subí en su momento🔥🔥🔥🔥🔥Que llegue el verano ☀️“.

Las imágenes no tardaron en provocar reacciones efusivas en la sección de comentarios, con mensajes como: “Siempre tan guapa”, “¡Mamacita rica!”, “Sexy, cariño”, “Sirena hermosa”, “La dama más divina y hermosa, para mí, de Chile”.

Otros fueron más allá y comentaron: “Maravilla es la postal de tu cuerpo al sol...”, “Medio pellejo”, “Ya no la soporto... Señora, qué come usted para ser tan estupenda” y “Estás como el vino... Hermosa”.

Semanas antes, la intérprete también había llamado la atención al dedicar un emotivo saludo a su hija Anya Jaederlund por su cumpleaños número 21. En esa ocasión, compartió varias fotografías junto a la joven y escribió: “Felices 21 años a mi belleza chica que amo con todo el corazón”.

Anya es la segunda hija de Alejandra Fosalba con el arquitecto Lars Jaederlund y, según los comentarios de los usuarios, guarda un gran parecido con su madre, algo que quedó reflejado en las imágenes publicadas en la red social.