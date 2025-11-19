En la competencia de trajes típicos del Miss Universo 2025, la representante chilena Inna Moll se lució con un atuendo inspirado en el sur de Chile, específicamente en las Torres del Paine .

En el Impact Challenger Hall, ubicado en Tailandia, Moll desfiló con un traje en tonos blancos y celestes en alusión al hielo y la nieve de la Patagonia, junto a un tocado, una estructura con dos palomas y una media capa.

“Estas son las Torres del Paine, y lamentablemente cinco turistas murieron hace tres días, así que llevo un gran luto conmigo ”, expresó en un video compartido en la cuenta de Instagram de Miss Universo.

Inna Moll: “Envío mis condolencias a sus familias”

Luego, Inna Moll se refirió a su atuendo en su cuenta de Instagram: “Hoy llevo con orgullo un traje inspirado en las imponentes Torres del Paine, un lugar que representa la grandeza de nuestra tierra y el espíritu indomable de Chile”.