VIDEOS. “Llevo un gran luto”: Inna Moll deslumbra con traje típico inspirado en las Torres del Paine y se refiere a muerte de turistas

El atuendo contaba con tonos blancos y celestes en alusión a la nieve de la Patagonia, junto a una media capa que llevaba estampada la silueta de las Torres del Paine.

Ruth Cárcamo

Captura Instagram @misschileuniverso y @missologouniversal

Captura Instagram @misschileuniverso y @missologouniversal

En la competencia de trajes típicos del Miss Universo 2025, la representante chilena Inna Moll se lució con un atuendo inspirado en el sur de Chile, específicamente en las Torres del Paine.

En el Impact Challenger Hall, ubicado en Tailandia, Moll desfiló con un traje en tonos blancos y celestes en alusión al hielo y la nieve de la Patagonia, junto a un tocado, una estructura con dos palomas y una media capa.

“Estas son las Torres del Paine, y lamentablemente cinco turistas murieron hace tres días, así que llevo un gran luto conmigo”, expresó en un video compartido en la cuenta de Instagram de Miss Universo.

Inna Moll: “Envío mis condolencias a sus familias”

Luego, Inna Moll se refirió a su atuendo en su cuenta de Instagram: “Hoy llevo con orgullo un traje inspirado en las imponentes Torres del Paine, un lugar que representa la grandeza de nuestra tierra y el espíritu indomable de Chile”.

En eso, mencionó nuevamente la tragedia ocurrida en dicho lugar. “En estos días, su belleza se ve teñida de tristeza por la pérdida de turistas en la zona. Como chilena, envío mis condolencias a sus familias”, comentó.

