VIDEO. Impacto en Los Andes: acusan a trabajador de sushi de matar a más de 15 gatos del barrio

Uno de sus vecinos encontró a su mascota encerrada dentro de una jaula con carnada en su interior.

Javiera Rivera

El Trabajo

El Trabajo

Una fuerte indignación se desató entre los residentes de Villa El Encuentro, en Los Andes, luego de descubrir el presunto origen de la desaparición de varias de sus mascotas.

Lo que comenzó como una sucesión de gatos extraviados terminó transformándose en una denuncia formal contra un ciudadano venezolano que vivía en el sector.

El hallazgo que encendió la alarma

Según relataron vecinos, fue la búsqueda desesperada de uno de los residentes lo que permitió revelar lo que ocurría puertas adentro de la vivienda del acusado.

Mientras intentaba encontrar a su mascota, el hombre escuchó maullidos y lamentos provenientes de la casa contigua. Tras saltar la reja, encontró a su gato encerrado dentro de una jaula-trampa con carnada en su interior.

El caso, publicado por El Trabajo, detalla que el hallazgo permitió comprender que no se trataba de un hecho aislado: en total, el acusado habría dado muerte a cerca de 15 gatos durante los últimos meses.

Funas, registros en video y denuncia

Impactados por la escena, los habitantes del sector grabaron el momento en que enfrentaron al individuo. En los registros, difundidos en redes sociales, se escucha a los vecinos acusarlo directamente:

“Por eso no hablaba con nadie”, le dice uno de ellos mientras graba el interior del domicilio.

Tras el enfrentamiento, los residentes llamaron de inmediato a Carabineros para estampar una denuncia por maltrato animal. El hombre fue identificado como trabajador de un local de sushi en la zona, lo que aumentó la preocupación y repudio entre los vecinos.

