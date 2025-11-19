;

VIDEO. Iván Zamorano reacciona a los recientes triunfos de Chile y vuelve a postular a este DT para La Roja: “Puede generar un cambio”

“Bam Bam” se mostró esperanzado con el nuevo proceso que tendrá la selección chilena con miras al Mundial 2030.

Iván Zamorano, quien se prepara para jugar el partido amistoso “Rojo Histórico”, se refirió a los triunfos que cosechó Chile ante Rusia y Perú en la última fecha FIFA del año.

“Siempre es importante ganar, porque te da la posibilidad de trabajar con más tranquilidad. Creo que ese es el camino. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes que serán parte del recambio del fútbol chileno”, señaló “Bam Bam”, este miércoles.

“Todavía hay muchísimo trabajo, pero teniendo una percepción y una filosofía futbolística, creo que las cosas se ven con más fe y más esperanza. Hay que meterle de lleno a lo que viene, pensando en el Mundial 2030″, agregó el exdelantero de Colo Colo, Real Madrid e Inter de Milán.

En la misma línea, Iván Zamorano destacó la labor de Nicolás Córdova como DT interino de La Roja. “Nico está haciendo un gran trabajo. Él tiene las condiciones, es un tipo muy preparado”, afirmó.

Por otro lado, el exfutbolista volvió a postular a Manuel Pellegrini para la banca de Chile. “No sé cuál es la idea de la ANFP, pero Pellegrini sigue siendo un nombre muy importante que puede generar un cambio en lo que se está haciendo en el fútbol chileno. Es uno de los técnicos más exitosos de nuestra historia”, sostuvo.

“Pellegrini le haría muy bien al fútbol chileno, no solamente desde el punto de vista técnico. Con Pellegrini se puede hacer un trabajo bien planificado y estructurado, que nos dé mayores exitosos a futuro”, concluyó.

