Detienen a mujer que agredió brutalmente a lactante de 10 meses en Pedro Aguirre Cerda

Una mujer de nacionalidad haitiana fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) tras agredir brutalmente a un lactante de 10 meses en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según información policial, el hecho quedó al descubierto el pasado sábado 15 de noviembre, cuando el menor ingresó de urgencia al Hospital Exequiel González Cortés con graves lesiones atribuibles a terceros.

Con el paso de los días, las indagatorias arrojaron que la responsable de las agresiones era una mujer de nacionalidad haitiana que se encontraba en condición migratoria irregular, y que habría quedado a cargo del lactante, ya que su madre trabajaba como temporera.

Así lo señaló el subcomisario Diego Novoa, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI. “Se materializó la detención de una mujer de nacionalidad haitiana, en situación migratoria irregular, por su presunta participación en el homicidio frustrado en contra de un lactante de 10 meses en la comuna de Pedro Aguirre Cerda", señaló.

“A través del trabajo científico-técnico, entrevistas y la recopilación de antecedentes médicos, se estableció que la imputada estaba a cargo del menor mientras su madre trabajaba como temporera”, agregó.

El lactante fue ingresado al recinto asistencial en riesgo vital, mientras que la imputada pasará esta jornada a su control de detención, donde se le formalizará el delito de homicidio frustrado.