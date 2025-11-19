;

Clínica chilena tendrá que pagar millonaria indemnización: atención negligente dejó a bebé con parálisis cerebral

El Primer Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda y condenó a la Sociedad Comercial e Inversiones Sierra Bella Limitada.

Javier Méndez

Clínica chilena tendrá que pagar millonaria indemnización: atención negligente dejó a bebé con parálisis cerebral

El Primer Juzgado Civil de Santiago condenó a la Sociedad Comercial e Inversiones Sierra Bella Limitada, Clínica Santa Rosa, continuadora legal de la Clínica Madre e Hijo, por una negligente atención de parto que dejó graves secuelas en un recién nacido.

La institución de salud deberá pagar $270.130 por daño emergente y $100 millones por daño moral. Según el fallo, hubo una demora injustificada en la atención del parto.

Esta última situación habría derivado en una depresión neonatal severa y asfixia que obligó a trasladar al recién nacido, en riesgo vital, al Hospital Luis Tisné en Peñalolén. En ese lugar estuvo internado durante 27 días y resultó con parálisis cerebral.

Tras analizar los antecedentes, el tribunal concluyó que se cumplían todos los requisitos para la indemnización de perjuicios y acogió la demanda con costas.

Los montos establecidos deberán pagarse debidamente reajustados desde la fecha de la sentencia hasta el pago efectivo, junto con intereses corrientes para operaciones reajustables una vez que el fallo quede ejecutoriado.

