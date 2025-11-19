Conocida tienda de ropa anuncia cierre definitivo en Barrio Italia: hay importantes descuentos hasta agotar stock

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores en redes sociales.

La tienda de ropa Zeebra, ubicada en Caupolicán 475, en el Barrio Italia, anunció que dirá adiós para siempre.

Según informaron, el próximo jueves 27 de noviembre bajarán la cortina de forma definitiva y, en la previa, están ofreciendo todas las prendas prendas con un 50% de descuento.

“Vengan, vengan, antes de que nos vayamos”, invitaron. “Comparte esta mega oportunidad, porque no se volverá a repetir. Hasta agotar stock”, detallaron en un post.

En los percheros se pueden encontrar vestidos, jeans, poleras, parcas, sweaters y mucho más.

“Los cambios y cierre de etapas son para mejor (...) se vienen nuevos proyectos, nuevos caminos por recorrer, solamente les diré que, se viene algo GRANDE! Atentas a las redes porque ya les contaré…“, sumaron.

El lugar atiende de martes a domingo entre las 11:00 y las 19:00 horas. La venta es solo de forma presencial y se acepta efectivo o transferencias.

Pese al cierre del establecimiento, la marcara seguirá operando en el segundo piso del Mall Apumanque, en la comuna de Las Condes.