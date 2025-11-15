;

Moderno edificio saldrá a remate en Conchalí por escasez de arrendatarios: precio fue reducido de forma considerable

“Es un edificio clase A en una zona clase B”, analizó un experto a la hora de hablar la Torre Yoemar.

Javier Méndez

Moderno edificio saldrá a remate en Conchalí por escasez de arrendatarios: precio fue reducido de forma considerable / Colliers

Un edificio de oficinas de alto estándar saldrá a remate muy pronto en la ciudad de Santiago. Con 17 pisos, un diseño moderno y una ubicación poco habitual, se trata de la Torre Yoemar.

La construcción finalizó en 2012 y se encuentra en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6199, en la comuna de Conchalí. Según Economía y Negocios, su problema histórico ha sido la permanente falta de arrendatarios, además de los reiterados intentos fallidos por venderlo o rematarlo.

En cifras, actualmente alcanzaría solo un 20% de ocupación. El nuevo proceso de subasta, programado para el próximo 14 de enero, estará a cargo de Macal, por mandato del Banco BCI tras recuperarlo de un leasing.

El lugar cuenta con 16.118 metros cuadrados construidos, justo frente al centro empresarial El Cortijo y cerca del enlace entre Autopista Central y Américo Vespucio Norte. Además, posee siete locales comerciales, 311 estacionamientos, ocho ascensores, entre otros detalles.

“Es un edificio clase A en una zona clase B y no se puede cobrar arriendos como si estuviera en la zona oriente de la capital”, dijo al medio ya citado Marcos Kaplún, director de Kayco International Group. En 2013, a un año de finalizar la edificación, fue puesto en venta por unos US$ 41 millones, pero no prosperó.

Ahora, se ofrecerá con el precio mucho menor del que se ha intentado comercializar desde hace más de una década.

El valor mínimo será de 247 mil UF, vale decir, unos US$ 10,5 millones. Esta vez sí existirían interesados en las instalaciones.

ADN

Colliers

ADN

Colliers

ADN

Colliers

