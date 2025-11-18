“Cuando termine la temporada...”: el mensaje de Israel Poblete por lo que se juega la U en la recta final del torneo / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Israel Poblete, volante de Universidad de Chile, anticipó el partido de este domingo contra O’Higgins en Rancagua, un duelo clave para ambos equipos, ya que pelean por el cupo de Chile 2 para clasificar a la Copa Liberadores del próximo año.

“Estamos trabajando de muy buena forma para este partido que es trascendental. Enfrentaremos a un gran equipo. Haremos todo lo posible para ganar el partido, escalar en la tabla y meternos en puestos de Copa Libertadores”, señaló el mediocampista azul en conferencia de prensa.

En la misma línea, reconoció que “este segundo semestre nos ha costado en algunos partidos, sobre todo de vista. Jugamos muchos partidos en 19 días, donde muchas veces no descansamos las 72 horas, que es lo que se pide. Pero ahora llegamos con un poco más de descanso para jugar el domingo”.

Además, a Poblete le preguntaron si sería un retroceso para la U clasificar a la Sudamericana en vez de la Libertadores. “Eso se tiene que ver cuando termine la temporada. Ahora pensamos en estar lo más arriba posible y a fin de año se sacarán conclusiones. Por el momento, nos enfocamos en ganar el domingo”, respondió el volante.

Por último, el futbolista de 30 años se refirió a sus compañeros, Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano, quienes están en Rusia con la selección chilena. “Ya no es novedad lo que vienen haciendo. Estoy muy contento por ellos y obviamente que los estamos esperando para que puedan jugar el partido tan importante que tenemos este fin de semana”, concluyó.