O’Higgins vuelve a abrirle las puertas a la U: ¿Desde cuándo y por qué los hinchas azules estaban “vetados” en El Teniente?

Para su duelo por la fecha 28 del Campeonato Nacional, los celeste venderán entradas visitantes para el “Romántico Viajero”, algo que no ocurría hace más de tres años.

Javier Catalán

La lucha por el “Chile 2″ en el Campeonato Nacional tiene a tres candidatos fijos y, en la siguiente jornada, O’Higgins y la Universidad de Chile, dos de los aspirantes, se verán las caras en un duelo que puede ser crucial.

Como bien te contamos en ADN.cl, el “Capo de Provincia” autorizó la venta de entradas para el partido ante la U del próximo domingo 23 de noviembre, poniendo fin así a un veto de más de tres años a los hinchas azules en El Teniente.

¿Por qué los aficionados de la U no eran recibidos en Rancagua?

Esta prohibición data desde el final de la temporada 2021, cuando el “Romántico Viajero” no podía hacer de local en el Estadio Nacional por diferentes motivos y, en varias ocasiones, ejerció su localía en El Teniente.

Uno de los partidos más claves que jugó la Universidad de Chile en el recinto de Rancagua fue aquella épica remontada por 3-2 contra Unión La Calera, con gol de Junior Fernández en la última fecha del torneo, resultado que los salvó agónicamente del descenso a Primera B.

Pese a que aquel compromiso se jugó sin público, miles de hinchas azules se trasladaron hasta las afueras del estadio para seguir a su equipo, pero, lamentablemente, se comportaron de mala manera, causando desmanes por toda la ciudad.

Uno de los actos más reprochables que cometieron fue la destrucción del memorial de los “16”, un homenaje para los hinchas del cuadro celeste que fallecieron en un accidente de tránsito mientras seguían a su equipo.

Desde aquel encuentro, los fanáticos de la U no volvieron a visitar El Teniente hasta este próximo domingo 23 de noviembre, cuando podrán regresar a Rancagua. Eso sí, lo que pudo saber ADN.cl es que este veto, más que por parte de la dirigencia celeste, provenía desde la Delegación Presidencial de la región.

