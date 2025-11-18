Por persona en la vía: Metro de Santiago suspende servicio en 4 estaciones de Línea 1

A través de sus redes sociales, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en 4 estaciones de Línea 1.

Según detalló la empresa, la afectación al sistema de transporte se da por una persona en la vía.

De esta manera, el servicio en Línea 1 solo está disponible entre San Pablo/Los Héroes y Baquedano/Los Dominicos.

Mientras que las estaciones que no están funcionando son:

La Moneda

U. De Chile (combinación suspendida)

Santa Lucia

U. Católica