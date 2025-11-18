Incendio se registra en el centro de Viña del Mar: llamas consumen al menos dos locales comerciales

Un violento incendio estructural se registra a esta hora en Viña del Mar, emergencia que ha movilizado a la totalidad de las unidades de Bomberos disponibles en la ciudad.

El siniestro se registra en calle La Marina con Quilpué, en pleno corazón de Viña del Mar, un lugar en donde hay una importante cantidad de locales comerciales.

Serían al menos dos los locales comerciales los que se están quemando producto de este siniestro, el cual está con tercera alarma declarada, vale decir que se está incluso pensando en la posibilidad de solicitar recursos hacia Valparaíso.

Los trabajos se han visto complicados por la cantidad de fuego, por la violencia de las llamas, y por el fuerte viento.

Debido a los trabajos de personal de emergencia, el tránsito se encuentra cortado por calle Arlegui.

Noticia en desarrollo.