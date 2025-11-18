;

Alumnos de enseñanza básica son sorprendidos consumiendo ketamina en escuela de Calama

Según pudo conocer Radio ADN, los estudiantes presentaron síntomas de intoxicación, por lo que se inició una investigación.

Juan Castillo

Pedro Marín

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Durante esta jornada se conoció que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur inició una investigación contra cuatro alumnos que fueron sorprendidos consumiendo ketamina al interior de colegio.

Según información preliminar, se trata de cuatro estudiantes, dos de séptimo y dos de octavo básico, de la Escuela Básica D-37 de Calama.

Revisa también:

ADN

Los cuatro menores presentaron síntomas de intoxicación, mientras que Carabineros confirmó el hallazgo de una bolsa que contenía esta droga en poder de uno de los escolares de 13 años.

Marcela Contreras, subdirectora (s) de la subdirección y Apoyo Técnico y Pedagógico del SLEP Licancabur, señalo que “ante la información y constatación de lo que estaba ocurriendo, el establecimiento, se aplicó de inmediato lo establecido en el reglamento interno de convivencia educativa, respecto del protocolo establecido para estos casos”.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad