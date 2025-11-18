Alumnos de enseñanza básica son sorprendidos consumiendo ketamina en escuela de Calama

Durante esta jornada se conoció que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur inició una investigación contra cuatro alumnos que fueron sorprendidos consumiendo ketamina al interior de colegio.

Según información preliminar, se trata de cuatro estudiantes, dos de séptimo y dos de octavo básico, de la Escuela Básica D-37 de Calama.

Los cuatro menores presentaron síntomas de intoxicación, mientras que Carabineros confirmó el hallazgo de una bolsa que contenía esta droga en poder de uno de los escolares de 13 años.

Marcela Contreras, subdirectora (s) de la subdirección y Apoyo Técnico y Pedagógico del SLEP Licancabur, señalo que “ante la información y constatación de lo que estaba ocurriendo, el establecimiento, se aplicó de inmediato lo establecido en el reglamento interno de convivencia educativa, respecto del protocolo establecido para estos casos”.