Una locura: la revolución que estaría planeando Conmebol para las nuevas Clasificatorias 2030

Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificados, por lo que el ente rector del fútbol sudamericano buscaría organizar un torneo con “competitividad”.

Gonzalo Miranda

Conmebol será parte de los anfitriones de la Copa del Mundo 2030

El mamarracho entre Conmebol y FIFA sigue. Como si no bastara con el aumento de cupos para el Mundial 2026 en Norteamérica, para el 2030 habrá seis sedes (sí, seis países organizadores) y en esta parte del mundo hay que buscar la fórmula de que no se pierda la competitividad.

En resumen: Conmebol tiene 10 selecciones jugando Clasificatorias, ya hay clasificadas tres y, hasta el momento, los seis cupos y medio para la Copa del Mundo no se han movido, por lo que, en teoría, al Mundial 2030 podrían ir prácticamente todos los de esta parte del continente.

Pero, para mantener algún tipo de competitividad, es que la Conmebol buscaría generar una verdadera revolución en el nuevo sistema que podrían tener las Clasificatorias de esta parte del mundo.

Según información de O’Globo de Brasil, la mesa directiva que encabeza Alejandro Domínguez buscaría transformar las Clasificatorias en una especia de Liga de las Naciones, como lo hace UEFA y como recientemente lo implementó Conmebol para las selecciones femeninas de Sudamérica.

La idea sería que se mantenga el formato de “todos contra todos”, pero para incentivar a argentinos, paraguayos y uruguayos, el ganador del torneo se llevaría un trofeo, medallas y cuantiosos premios monetarios.

En cuanto a los cupos, ni FIFA, ni Conmebol se han pronunciado: si se mantendrán los seis y medio, sin contar a Argentina, Paraguay y Uruguay; o rebajar a tres y medio, donde Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia se pelearían dichos pasajes.

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

