VIDEOS. España asegura su cupo y Escocia hace historia: las últimas selecciones europeas en clasificar directas al Mundial 2026

Suiza, Bélgica y Austria también se sumaron a la Copa del Mundo en la última fecha de Eliminatorias.

Javier Catalán

Getty Images

Este martes se puso fin a las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026 y se conocieron las 12 selecciones clasificadas directamente, además de aquellas que irán a los playoffs por los últimos cuatro cupos.

En total, eran cinco los grupos que faltaban por definirse para sumarse a las ya clasificadas Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.

Por el Grupo E, España llegaba con suficiente ventaja en la diferencia de goles para enfrentar a Turquía, que era segunda y dependía de un milagro para conseguir la clasificación directa.

Finalmente, el encuentro terminó 2-2, por lo que la última campeona de Europa sacó pasajes al Mundial 2026 y los turcos irán al repechaje. Los goles para “La Roja” fueron obra de Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, mientras que para los eurasiáticos marcaron Deniz Gul y Salih Özcan.

En una de las definiciones más ajustadas, Escocia hizo historia y regresa a una Copa del Mundo tras 28 años. Los del Reino Unido vencieron en la última jugada del partido a Dinamarca y los superaron en la primera posición.

Scott McTominay, Lawrence Shankland, Kenny McLean y Kieran Tierney fueron los encargados de anotar para los escoceses, mientras que para los nórdicos descontaron Rasmus Højlund y Patrick Dorgu.

En los demás grupos, los últimos clasificados fueron Suiza, Austria y Bélgica. Al repechaje irán Kosovo, Bosnia y Herzegovina y Gales, respectivamente.

Las selecciones europeas clasificadas directamente el Mundial 2026

  • Inglaterra
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Alemania
  • Países Bajos
  • España
  • Escocia
  • Bélgica
  • Suiza
  • Austria

Las selecciones europeas que irán al repechaje

  • Italia
  • Kosovo
  • Bosnia y Herzegovina
  • Gales
  • Turquía
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Ucrania
  • Irlanda
  • Polonia
  • Albania
  • Republica Checa
  • Rumania (Por Nations League)
  • Suecia (Por Nations League)
  • Irlanda del Norte (Por Nations League)
  • Macedonia del Norte (Por Nations League)

