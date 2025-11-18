Este martes se puso fin a las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026 y se conocieron las 12 selecciones clasificadas directamente, además de aquellas que irán a los playoffs por los últimos cuatro cupos.

En total, eran cinco los grupos que faltaban por definirse para sumarse a las ya clasificadas Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.

Por el Grupo E, España llegaba con suficiente ventaja en la diferencia de goles para enfrentar a Turquía, que era segunda y dependía de un milagro para conseguir la clasificación directa.

Finalmente, el encuentro terminó 2-2, por lo que la última campeona de Europa sacó pasajes al Mundial 2026 y los turcos irán al repechaje. Los goles para “La Roja” fueron obra de Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, mientras que para los eurasiáticos marcaron Deniz Gul y Salih Özcan.

Golazo de Dani Olmo con España. Ojalá le sirva para coger confianza y vuelva a su nivel. pic.twitter.com/g5L9H2unf8 — Álex (@LxoMessismoFCB) November 18, 2025

En una de las definiciones más ajustadas, Escocia hizo historia y regresa a una Copa del Mundo tras 28 años. Los del Reino Unido vencieron en la última jugada del partido a Dinamarca y los superaron en la primera posición.

Scott McTominay, Lawrence Shankland, Kenny McLean y Kieran Tierney fueron los encargados de anotar para los escoceses, mientras que para los nórdicos descontaron Rasmus Højlund y Patrick Dorgu.

¡¿ES EL GOL DEL AÑO?! MCLEAN LE PEGÓ DESDE LA MITAD DE CANCHA Y SELLÓ LA CLASIFICACIÓN DE ESCOCIA PARA EL MUNDIAL 2026.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zouN0KDsOM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2025

En los demás grupos, los últimos clasificados fueron Suiza, Austria y Bélgica. Al repechaje irán Kosovo, Bosnia y Herzegovina y Gales, respectivamente.

Las selecciones europeas clasificadas directamente el Mundial 2026

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

España

Escocia

Bélgica

Suiza

Austria

Las selecciones europeas que irán al repechaje