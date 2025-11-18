VIDEOS. España asegura su cupo y Escocia hace historia: las últimas selecciones europeas en clasificar directas al Mundial 2026
Suiza, Bélgica y Austria también se sumaron a la Copa del Mundo en la última fecha de Eliminatorias.
Este martes se puso fin a las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026 y se conocieron las 12 selecciones clasificadas directamente, además de aquellas que irán a los playoffs por los últimos cuatro cupos.
En total, eran cinco los grupos que faltaban por definirse para sumarse a las ya clasificadas Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.
Por el Grupo E, España llegaba con suficiente ventaja en la diferencia de goles para enfrentar a Turquía, que era segunda y dependía de un milagro para conseguir la clasificación directa.
Finalmente, el encuentro terminó 2-2, por lo que la última campeona de Europa sacó pasajes al Mundial 2026 y los turcos irán al repechaje. Los goles para “La Roja” fueron obra de Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, mientras que para los eurasiáticos marcaron Deniz Gul y Salih Özcan.
En una de las definiciones más ajustadas, Escocia hizo historia y regresa a una Copa del Mundo tras 28 años. Los del Reino Unido vencieron en la última jugada del partido a Dinamarca y los superaron en la primera posición.
Scott McTominay, Lawrence Shankland, Kenny McLean y Kieran Tierney fueron los encargados de anotar para los escoceses, mientras que para los nórdicos descontaron Rasmus Højlund y Patrick Dorgu.
En los demás grupos, los últimos clasificados fueron Suiza, Austria y Bélgica. Al repechaje irán Kosovo, Bosnia y Herzegovina y Gales, respectivamente.
Las selecciones europeas clasificadas directamente el Mundial 2026
- Inglaterra
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- España
- Escocia
- Bélgica
- Suiza
- Austria
Las selecciones europeas que irán al repechaje
- Italia
- Kosovo
- Bosnia y Herzegovina
- Gales
- Turquía
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Ucrania
- Irlanda
- Polonia
- Albania
- Republica Checa
- Rumania (Por Nations League)
- Suecia (Por Nations League)
- Irlanda del Norte (Por Nations League)
- Macedonia del Norte (Por Nations League)
