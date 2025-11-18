Marta Lagos rompe el silencio por caso Cruz-Coke: “El verdadero culpable no ha sido detenido”

La analista política Marta Lagos volvió a poner en duda la principal hipótesis del Ministerio Público sobre el asesinato de su primo, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, y de sus dos hijos de 17 años.

En una conversación con el programa 32 Minutos, aseguró que la familia está convencida de que el verdadero responsable no ha sido encontrado.

Actualmente, el principal imputado es Jorge Ugalde, cuñado de Cruz-Coke, quien permanece en prisión preventiva. También figura como imputada la hermana de la víctima, Trinidad Cruz-Coke.

Sin embargo, para Lagos, el caso está lejos de cerrarse.

“Es un dolor que nos va a marcar por décadas. Eduardo era solidario, cariñoso, una persona hermosa. La violencia con que él y los niños fueron asesinados es algo que no podemos comprender”, dijo.

Por otro lado, la analista afirmó que la familia rechaza completamente la tesis de un conflicto económico detrás del crimen.

En ese sentido, explicó que la herencia corresponde a la madre de los niños —exesposa de Cruz-Coke, divorciada hace una década—, por lo que “no hay un motivo económico que sustente esa teoría”.

Lagos también criticó la falta de protección para su prima, quien retomó la residencia en la casa. “Pidió resguardo policial y se lo negaron. Si le llega a pasar algo, la responsabilidad recaerá en quienes no le dieron protección”, advirtió.

“El asesino todavía anda suelto”

Finalmente, pidió que la Fiscalía profundice la investigación: “Las circunstancias son mucho más complejas de lo que han dicho. Nosotros creemos que el asesino todavía anda suelto”.