Temor a la cremación: polémica familiar por solicitud de trinidad Cruz-Coke sobre el cuerpo del fotógrafo asesinado

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó nuevas diligencias periciales este jueves en la vivienda de la comuna de La Reina donde el pasado 18 de octubre fueron encontrados muertos Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos de 17 años. Las pericias de esta mañana fueron solicitadas por la defensa de los imputados en el caso, que incluye a la hermana del fotógrafo, Trinidad Cruz-Coke.

El fiscal Francisco Lanas y la subcomisario Cony González de la Brigada de Homicidios de la PDI lideraron el operativo, al que asistieron el abogado defensor y un representante familiar de los imputados. También estuvo presente la abogada Libertad Triviño, representante de Carolina Grellet, exesposa de Eduardo Cruz-Coke y madre de los menores asesinados, quien presenció las diligencias en calidad de querellante.

Mientras se realizaban las pericias, se reveló que una nueva y dolorosa disputa se ha originado en torno al destino final de los restos de Eduardo Cruz-Coke, cuyo cuerpo permanece en el Servicio Médico Legal (SML) a la espera de nuevas pericias solicitadas por el Ministerio Público. El conflicto se centra en la petición de su hermana, Trinidad Cruz-Coke, también imputada en el caso, de reclamar el cuerpo del fotógrafo para trasladarlo a un mausoleo familiar.

Carolina Grellet, junto a familiares y amigos de Eduardo, desconfía profundamente de esta solicitud y teme una eventual cremación que pueda alterar o borrar evidencia clave en la investigación del triple homicidio. La abogada Triviño declaró que, tras revisar la ley, están convencidos de que el cuerpo “no le corresponde al hijo de Trinidad ni a Trinidad”, y manifestó la esperanza de que la decisión se ajuste a derecho para que el cuerpo de Eduardo “pueda descansar por fin con sus hijos”.

La abogada de la exesposa de la víctima aprovechó su presencia en la casa para sacar algunas pertenencias, principalmente fotografías, a petición de Carolina Grellet. Sobre la disputa por el cuerpo, Triviño calificó la petición de la familia Cruz-Coke como “una maldad terrible” y lamentó el dolor que esto genera a su representada. “Todo lo que le ha pasado a Carolina y más encima no la dejan que entierre el cuerpo de Eduardo con sus hijos”, cerró la abogada.

Si bien la parte querellante no ha solicitado formalmente nada respecto al cuerpo, su postura es clara: “Lo único que nosotros queremos es que Eduardo descanse con sus hijos en el lugar que están ellos”. La disputa legal pone en evidencia la profunda ruptura familiar tras el macabro crimen y añade un elemento de tensión al desarrollo de la investigación.