;

VIDEO. Irak se mete al repechaje del Mundial 2026 en increíble definición: estos son los demás clasificados y el nuevo formato

La selección iraquí tuvo que esperar más de 100 minutos para conseguir el triunfo sobre Emiratos Árabes Unidos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Llegando al final de esta Fecha FIFA de noviembre, siguen definiéndose los últimos cupos para el Mundial 2026, pero también para el repechaje del mismo.

Este martes, Irak hizo historia al quedarse con el puesto de la repesca en la confederación asiática, tras vencer en la última jugada del partido a Emiratos Árabes Unidos por 2-1 (3-2 en el global).

Revisa también:

ADN

Tras llegar igualados en el marcador hasta el minuto 107′, cuando solo se habían adicionado 10, la selección iraquí recibió un penal a favor, y el encargado de tomar el balón fue Amir Al-Ammari, quien no desaprovechó la chance, desatando la locura en el Estadio Internacional de Basora, que estaba repleto.

Con esto, Irak se mete en el repechaje y tendrá la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo luego de 40 años, ya que su última participación fue en el Mundial de 1986.

Las selecciones clasificadas al repechaje del Mundial 2026

  • Sudamérica: Bolivia.
  • Oceanía: Nueva Caledonia.
  • Asia: Irak.
  • África: República Democrática del Congo.
  • Norteamérica: dos plazas por confirmar.
  • Europa: no participa en el repechaje; tiene 16 cupos directos.

Formato del repechaje del Mundial 2026

Ahora, en vez de partidos ida y vuelta, la repesca se jugará en una sede única (México), en un mini torneo de seis selecciones que entregará los últimos dos cupos a la Copa del Mundo.

Serán dos zonas de tres países, donde el combinado con mejor ranking FIFA de cada sector pasa directo a la final y espera rival de las semifinales que disputarán los otros dos, en partido único.

Los ganadores de ambas finales se quedarán con los cupos a la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad