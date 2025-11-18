Llegando al final de esta Fecha FIFA de noviembre, siguen definiéndose los últimos cupos para el Mundial 2026, pero también para el repechaje del mismo.

Este martes, Irak hizo historia al quedarse con el puesto de la repesca en la confederación asiática, tras vencer en la última jugada del partido a Emiratos Árabes Unidos por 2-1 (3-2 en el global).

Tras llegar igualados en el marcador hasta el minuto 107′, cuando solo se habían adicionado 10, la selección iraquí recibió un penal a favor, y el encargado de tomar el balón fue Amir Al-Ammari, quien no desaprovechó la chance, desatando la locura en el Estadio Internacional de Basora, que estaba repleto.

¡¡IRAK LO GANÓ AL MINUTO 107 Y SE CLASIFICÓ AL REPECHAJE DEL MUNDIAL!! Por este gol en la última, en un final de locos, derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos (3-2 global) y se quedó con el pasaje a la Repesca.



Con esto, Irak se mete en el repechaje y tendrá la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo luego de 40 años, ya que su última participación fue en el Mundial de 1986.

Las selecciones clasificadas al repechaje del Mundial 2026

Sudamérica: Bolivia.

Bolivia. Oceanía: Nueva Caledonia.

Nueva Caledonia. Asia: Irak.

Irak. África : República Democrática del Congo.

: República Democrática del Congo. Norteamérica: dos plazas por confirmar.

dos plazas por confirmar. Europa: no participa en el repechaje; tiene 16 cupos directos.

Formato del repechaje del Mundial 2026

Ahora, en vez de partidos ida y vuelta, la repesca se jugará en una sede única (México), en un mini torneo de seis selecciones que entregará los últimos dos cupos a la Copa del Mundo.

Serán dos zonas de tres países, donde el combinado con mejor ranking FIFA de cada sector pasa directo a la final y espera rival de las semifinales que disputarán los otros dos, en partido único.

Los ganadores de ambas finales se quedarán con los cupos a la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.