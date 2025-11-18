Tras una pausa por las Elecciones Presidenciales, este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional 2025, que vivirá sus últimas tres fechas.

La lucha por el “Chile 2” aparece como uno de los principales puntos a seguir, donde Universidad Católica corre con ventaja para obtener los boletos directos a Copa Libertadores.

Daniel González, defensor de los cruzados, fue el encargado de asistir a la conferencia de prensa previa al duelo contra Palestino del próximo sábado 22 de noviembre en el Claro Arena. Allí anticipó el encuentro y comentó la gran temporada que ha tenido en la precordillera.

“Los partidos que quedan de aquí en adelante son finales si queremos conseguir el objetivo del “Chile 2″. La verdad, creo que no tenemos que enfocarnos en los demás. Hasta el momento seguimos dependiendo de nosotros mismos”, comenzó diciendo el ex Santiago Wanderers.

Acerca de su presente y de cómo pudo recomponerse tras dos primeros años donde no era titular, señaló: “Estos tres años que he estado acá, he ido de menos a más. Fui creciendo con base en la madurez, que fue lo que más me costó, entender ciertas situaciones”.

En esa línea, agradeció el apoyo que ha tenido de uno de los experimentados del plantel. “Fui creciendo con la ayuda del cuerpo técnico y de mis compañeros. Siempre digo que el que más me ha ayudado es Eugenio Mena, que me ha mantenido con los pies sobre la tierra, enfocado, y siempre se lo he agradecido”, afirmó el zaguero sobre el “Keno”.

“Me he afianzado harto en el equipo titular, y eso es en base al trabajo. He tratado de demostrar que puedo ayudar al equipo. Siento que aún tengo mucho por entregar, todavía soy un jugador joven y espero seguir entregando esa confianza al equipo, que es fundamental”, continuó el zaguero de 23 años.

Además, también se refirió a su futuro, donde aseguró que “obviamente, en algún momento me gustaría seguir creciendo y salir a otra liga, es lo que todo jugador busca, pero estoy enfocado acá, me han hecho sentir en casa. Yo vivo el presente, porque si uno se pone a especular en cosas que no han pasado, se hace difícil y uno se confunde”, cerró Daniel González.