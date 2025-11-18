;

VIDEO. Figura de la UC valora el rol de Eugenio Mena en el plantel cruzado: “Me ha mantenido con los pies sobre la tierra”

En conferencia de prensa, Daniel González, defensor titular de la Universidad Católica, se refirió a su gran presente y a la gran ayuda que ha sido contar con el “Keno” en su crecimiento.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Tras una pausa por las Elecciones Presidenciales, este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional 2025, que vivirá sus últimas tres fechas.

La lucha por el “Chile 2” aparece como uno de los principales puntos a seguir, donde Universidad Católica corre con ventaja para obtener los boletos directos a Copa Libertadores.

Daniel González, defensor de los cruzados, fue el encargado de asistir a la conferencia de prensa previa al duelo contra Palestino del próximo sábado 22 de noviembre en el Claro Arena. Allí anticipó el encuentro y comentó la gran temporada que ha tenido en la precordillera.

Revisa también:

ADN

Los partidos que quedan de aquí en adelante son finales si queremos conseguir el objetivo del “Chile 2″. La verdad, creo que no tenemos que enfocarnos en los demás. Hasta el momento seguimos dependiendo de nosotros mismos”, comenzó diciendo el ex Santiago Wanderers.

Acerca de su presente y de cómo pudo recomponerse tras dos primeros años donde no era titular, señaló: “Estos tres años que he estado acá, he ido de menos a más. Fui creciendo con base en la madurez, que fue lo que más me costó, entender ciertas situaciones”.

En esa línea, agradeció el apoyo que ha tenido de uno de los experimentados del plantel. “Fui creciendo con la ayuda del cuerpo técnico y de mis compañeros. Siempre digo que el que más me ha ayudado es Eugenio Mena, que me ha mantenido con los pies sobre la tierra, enfocado, y siempre se lo he agradecido”, afirmó el zaguero sobre el “Keno”.

Me he afianzado harto en el equipo titular, y eso es en base al trabajo. He tratado de demostrar que puedo ayudar al equipo. Siento que aún tengo mucho por entregar, todavía soy un jugador joven y espero seguir entregando esa confianza al equipo, que es fundamental”, continuó el zaguero de 23 años.

Además, también se refirió a su futuro, donde aseguró que “obviamente, en algún momento me gustaría seguir creciendo y salir a otra liga, es lo que todo jugador busca, pero estoy enfocado acá, me han hecho sentir en casa. Yo vivo el presente, porque si uno se pone a especular en cosas que no han pasado, se hace difícil y uno se confunde”, cerró Daniel González.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad