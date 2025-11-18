Donald Trump y Gianni Infantino presentan el FIFA Pass: un proceso inédito para conseguir una visa a Estados Unidos durante el Mundial 2026

En un histórico anuncio realizado en la Casa Blanca de cara al Mundial de Fútbol 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentaron el FIFA Pass.

Se trata de una iniciativa que facilitará la obtención de visas estadounidenses a millones de hinchas que asistirán a los partidos de la Copa Mundial que se jugará en tierra norteamericana, incluyendo México y Canadá.

El sistema permitirá que todos los aficionados que compren entradas oficiales, para los duelos del torneo en territorio estadounidense, acceder a entrevistas de visa de forma acelerada.​

La idea es facilitar el ingreso de visitantes internacionales a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional, que mueve grandes masas de gente y requiere un alto nivel de organización.

Si bien el FIFA Pass pone celeridad al proceso, no entrega una visa inmediata. En este sentido, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

No garantiza la visa : Tener una entrada para el Mundial solo asegura una cita prioritaria, no la aprobación automática del visado.​

: Tener una entrada para el Mundial solo asegura una cita prioritaria, no la aprobación automática del visado.​ Es igual para todos : Los solicitantes pasarán por el mismo procedimiento de seguridad y revisión que cualquier otra persona que solicite visa estadounidense.​

: Los solicitantes pasarán por el mismo procedimiento de seguridad y revisión que cualquier otra persona que solicite visa estadounidense.​ Es únicamente prioridad: El FIFA Pass permite “adelantarse en la fila” para obtener una cita más rápida, pero los requisitos y criterios de aprobación permanecen inalterados.​

El sistema estará operativo a comienzos de 2026, momento en el cual la FIFA proporcionará información detallada adicional a los poseedores de entradas.

Las autoridades estadounidenses recomiendan enfáticamente a los aficionados no esperar hasta el último momento y aplicar con la mayor anticipación posible.​

Proceso de solicitud

Compra de entradas : Primero debe adquirirse un boleto oficial a través de los canales autorizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación.​

: Primero debe adquirirse un boleto oficial a través de los canales autorizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación.​ Solicitud prioritaria : Una vez el FIFA Pass esté activo en 2026, los poseedores de entradas podrán solicitar citas prioritarias.​

: Una vez el FIFA Pass esté activo en 2026, los poseedores de entradas podrán solicitar citas prioritarias.​ Entrevista consular : Se deberá asistir a la entrevista en la embajada o consulado correspondiente, cumpliendo con todos los requisitos habituales.​

: Se deberá asistir a la entrevista en la embajada o consulado correspondiente, cumpliendo con todos los requisitos habituales.​ Aprobación: La visa será otorgada únicamente si el solicitante cumple con todos los criterios de inmigración establecidos.​

Los aficionados de países incluidos en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program) podrán continuar utilizando el sistema ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes) como de costumbre.​