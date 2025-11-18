;

Confirman muerte de mujer rescatada en circuito O de las Torres del Paine

Con esto, la cifra de muertos se elevó a 2, mientras que personal de rescate mantiene la búsqueda del resto de excursionistas desaparecidos.

Juan Castillo

Cristián Tejo

Durante esta jornada, se confirmó que la mujer rescatada con hipotermia en el circuito O de las Torres del Paine falleció.

El operativo se implementó tras la desaparición de un grupo de excursionistas, donde uno de ellos activó el SOS en el sector conocido como Los Perros.

La búsqueda, iniciada el pasado lunes, terminó con el hallazgo del cadáver de un hombre, además de la mujer que activó el SOS, y que pese a ser trasladada al Hospital de Puerto Natales, murió.

Actualmente, las labores se concentran en dar con siete excursionistas que permanecen desaparecidos, por lo que el operativo inició cerca de las 05:00 a.m. de este martes con luz de día.

