¿Una indirecta para Karol Lucero? Fran Virgilio se va con todo y lanza potente mensaje: “Estuve ahí para ti...”

Luego del mediático quiebre entre Karol Lucero y Fran Virgilio, la influencer finalmente se habría dirigido a su expareja, y de una manera muy particular.

A través de TikTok, la modelo compartió un video que muchos interpretaron como una clara alusión al exchico Yingo, tras la infidelidad del comunicador con Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock.

Desde que se reveló el affaire, Fran había optado por mantener un perfil bajo, limitándose a agradecer el apoyo de sus seguidores y a publicar algunas frases enigmáticas en redes sociales sin profundizar en lo ocurrido.

Sin embargo, este fin de semana decidió enviar un mensaje más directo utilizando la canción Maps de Maroon 5, un tema que aborda la deslealtad y los remordimientos que surgen tras una ruptura.

En el registro, la influencer interpreta un fragmento del tema: “Oh, nena, ¿por qué te fuiste? Estuve ahí para ti en tus horas más oscuras, estuve ahí para ti en tus noches más oscuras. Pero me pregunto, ¿dónde estabas? Cuando yo estaba en mi peor momento, de rodillas, y dijiste que me respaldarías”, señala la traducción del extracto elegido.

Además, acompañó el video con una descripción que no pasó desapercibida entre sus seguidores: “Qué te puedo decir...”. Aunque no mencionó nombres, los usuarios en la plataforma coincidieron en que el mensaje iba dirigido al expresentador televisivo, con quien se distanció tras hacerse pública su infidelidad.

Cabe recordar que, después del escándalo, el exlocutor viajó solo a distintos destinos, incluyendo Costa Rica, intentando alejarse de la polémica que afectó su relación.