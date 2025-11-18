VIDEO. Loyola y Osorio hacen sufrir a Perú: los goles de Chile en su último partido del año
La Roja dio vuelta el marcador pese a jugar con uno menos tras la expulsión de Iván Román.
Con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio, Chile logró dar vuelta el marcador tras ir perdiendo 1-0 ante Perú, y jugando con uno menos, por la expulsión de Iván Román en el primer tiempo.
El “Pipe” marcó el 1-1 al minuto 52. Tras una serie de rebotes dentro del área de la selección peruana, el volante chileno se quitó la marca de encima y conectó el balón en la boca del arco.
Siete minutos después llegó el 2-1 de La Roja. Darío Osorio robó la pelota en la mitad de la cancha, arrancó en velocidad y definió de gran manera ante el portero Pedro Gallese.
