Con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio, Chile logró dar vuelta el marcador tras ir perdiendo 1-0 ante Perú, y jugando con uno menos, por la expulsión de Iván Román en el primer tiempo.

El “Pipe” marcó el 1-1 al minuto 52. Tras una serie de rebotes dentro del área de la selección peruana, el volante chileno se quitó la marca de encima y conectó el balón en la boca del arco.

¡SÍ, PIPE! GOOOL DE LA ROJA PARA IGUALAR EL CLÁSICO DEL PACÍFICO



Siete minutos después llegó el 2-1 de La Roja. Darío Osorio robó la pelota en la mitad de la cancha, arrancó en velocidad y definió de gran manera ante el portero Pedro Gallese.