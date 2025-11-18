VIDEOS. Chile remonta con un jugador menos ante Perú y alarga su positiva racha de fin de año
Aunque La Roja jugó una hora con 10 futbolistas por expulsión de Iván Román, sumó su segundo Clásico del Pacífico en poco más de un mes.
Chile finalizó su periplo competitivo en 2025 tras imponerse a Perú en un trabajado encuentro disputado en Sochi, ante poco más de 10 mil personas.
El elenco nacional comenzó de buena manera en tierras rusas, mostrándose más claro en torno a su juego ofensivo respecto de los del Rímac.
Fue así como, antes de los 20 minutos, Lucas Cepeda y Marcelino Núñez exigieron a Pedro Gallese.
Sin embargo, un error en la salida complicó a Chile, con Iván Román expulsado tras cometer un lanzamiento penal luego de intentar salir jugando desde el fondo.
Alex Valera fue quien aprovechó la situación y anotó el 1-0 desde los 12 pasos a los 33 minutos.
Pese a estar con un jugador menos, Chile fue reaccionando poco a poco, con Alexander Aravena dilapidando un mano a mano que pudo ser el empate al cierre del primer lapso.
En la reanudación del complemento, La Roja insistió a través de los tiros de esquina y, en el enésimo intento, Francisco Salinas cabeceó al horizontal y, tras una serie de rebotes, Felipe Loyola empató el marcador a los 53 minutos.
Con la confianza a tope, Darío Osorio recuperó una pelota en la salida incaica y quedó mano a mano con Pedro Gallese, a quien batió con suficiencia al minuto 59 para la remontada nacional.
En los últimos 20 minutos, con Chile resintiendo el desgaste de jugar con un futbolista menos, Perú se fue animando poco a poco sobre la portería de Vigouroux, sin mayor fortuna en el ataque, pese a la insistencia de Kevin Quevedo y Alex Varela.
Así las cosas, La Roja sumó su segundo Clásico del Pacífico a su haber en poco más de un mes, en una racha nacional que le permite sumar tres victorias seguidas, algo que no ocurría con el “Equipo de Todos” desde 2023, cuando se impuso en amistosos a Paraguay, Cuba y República Dominicana.
