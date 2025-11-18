;

Emergencia mantiene a casi 50 mil personas sin electricidad: controlan incendio estructural en el centro de Viña del Mar

El fuego provocó un amplio corte de energía que mantiene múltiples semáforos fuera de servicio. CGE estima que el restablecimiento será dentro de 2 horas.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Controlan incendio que destruyó cuatro locales y una vivienda en el centro de Viña del Mar

Controlan incendio que destruyó cuatro locales y una vivienda en el centro de Viña del Mar

01:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un incendio estructural registrado pasado el mediodía en calle Arlegui, en pleno centro de Viña del Mar, fue controlado por Bomberos tras la movilización de todas sus unidades.

El fuego afectó una hilera de locales comerciales, dejando cuatro completamente destruidos, además de una vivienda ubicada en el segundo nivel, cuyos ocupantes resultaron damnificados.

Revisa también:

ADN

No se reportaron personas lesionadas. El siniestro afectó las bodegas de un mall chino, emergencia que mantiene a casi 50 mil personas sin suministro eléctrico.

Bomberos permanece en el lugar trabajando en la remoción de escombros y en el enfriamiento de puntos calientes, mientras su Departamento de Investigación determinará el origen y causa del siniestro.

La emergencia también generó un masivo corte de electricidad que mantiene sin suministro a gran parte del plan de Viña del Mar, afectando semáforos, comercios y recintos como el mall Marina Arauco.

CGE estima que la reposición del servicio podría concretarse dentro de las próximas dos horas.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad