Emergencia mantiene a casi 50 mil personas sin electricidad: controlan incendio estructural en el centro de Viña del Mar

Controlan incendio que destruyó cuatro locales y una vivienda en el centro de Viña del Mar

Un incendio estructural registrado pasado el mediodía en calle Arlegui, en pleno centro de Viña del Mar, fue controlado por Bomberos tras la movilización de todas sus unidades.

El fuego afectó una hilera de locales comerciales, dejando cuatro completamente destruidos, además de una vivienda ubicada en el segundo nivel, cuyos ocupantes resultaron damnificados.

No se reportaron personas lesionadas. El siniestro afectó las bodegas de un mall chino, emergencia que mantiene a casi 50 mil personas sin suministro eléctrico.

Bomberos permanece en el lugar trabajando en la remoción de escombros y en el enfriamiento de puntos calientes, mientras su Departamento de Investigación determinará el origen y causa del siniestro.

La emergencia también generó un masivo corte de electricidad que mantiene sin suministro a gran parte del plan de Viña del Mar, afectando semáforos, comercios y recintos como el mall Marina Arauco.

CGE estima que la reposición del servicio podría concretarse dentro de las próximas dos horas.