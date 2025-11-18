Prisión preventiva para cuatro miembros de banda criminal “Los Mapaches” por secuestros en la RM: están vinculados al Tren de Aragua

El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó prisión preventiva para cuatro miembros de la organización delictual “Los Mapaches”, vinculada al Tren de Aragua, quienes están implicados en varios secuestros en la región Metropolitana.

Los imputados, todos de nacionalidad extranjera, fueron formalizados por el secuestro de una mujer ocurrido el 5 de marzo en la toma Millantú, en Puente Alto.

Además, se les investiga por un secuestro con homicidio en San Bernardo, donde la víctima fue trasladada a la Región de O’Higgins y asesinada.

“Al día de hoy se formalizó a cuatro imputados (…) todos asociados a una organización transnacional del Tren de Aragua, denominada Los Mapaches, y que justamente se están continuando con las diligencias para continuar con esta investigación”, explicó el fiscal Milibor Bugueño.

Bugueño detalló que la banda contaba con un organigrama definido, con niveles de liderazgo y brazo operativo, y que las víctimas eran trasladadas a una casa en Estación Central.

Según añadió, a estos sujetos se les imputan “al menos seis secuestros, una sustracción de menores y un homicidio calificado”.