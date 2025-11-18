Desapareció en pleno rescate: continúa búsqueda de niño argentino que fue arrastrado por el mar en Coquimbo

Fue este lunes cuando la Policía Marítima de la Armada rescató a personas que fueron arrastradas por el mar en la comuna de Coquimbo, donde un adolescente de 17 años permanece desaparecido.

El hecho ocurrió durante la tarde en el sector 4 esquina. En diálogo con Radio ADN, un hombre relató que cuando estaba transitando en su bicicleta, vio a “cuatro niños pidiendo ayuda” en el mar, por lo que acudió en su ayuda.

En total, eran cinco menores argentinos de entre 12 y 17 años, de los cuales rescató a cuatro , mientras que el quinto “desapareció de mi vista”, añadió. Luego, al lugar llegó personal de la Armada, quien asistió al grupo.

Quinto desaparecido: un adolescente de 17 años

Los familiares del quinto desaparecido informó que se trata de un adolescente de 17 años . Ante esto, se activaron tareas de rebusca en la última posición conocida del menor.

Se desplegaron en su búsqueda medios marítimos, terrestres y aéreos, en colaboración con el GOPE de Carabineros, junto al apoyo de SAMU y la Municipalidad de Coquimbo.