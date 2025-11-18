;

Desapareció en pleno rescate: continúa búsqueda de niño argentino que fue arrastrado por el mar en Coquimbo

En diálogo con ADN, un hombre señaló que ayudó a cuatro menores que estaban siendo arrastrados por el mar, pero un quinto niño “desapareció de mi vista”.

Ruth Cárcamo

Capturas X @Armada_Chile

Capturas X @Armada_Chile

Fue este lunes cuando la Policía Marítima de la Armada rescató a personas que fueron arrastradas por el mar en la comuna de Coquimbo, donde un adolescente de 17 años permanece desaparecido.

El hecho ocurrió durante la tarde en el sector 4 esquina. En diálogo con Radio ADN, un hombre relató que cuando estaba transitando en su bicicleta, vio a “cuatro niños pidiendo ayuda” en el mar, por lo que acudió en su ayuda.

En total, eran cinco menores argentinos de entre 12 y 17 años, de los cuales rescató a cuatro, mientras que el quinto “desapareció de mi vista”, añadió. Luego, al lugar llegó personal de la Armada, quien asistió al grupo.

Quinto desaparecido: un adolescente de 17 años

Los familiares del quinto desaparecido informó que se trata de un adolescente de 17 años. Ante esto, se activaron tareas de rebusca en la última posición conocida del menor.

Se desplegaron en su búsqueda medios marítimos, terrestres y aéreos, en colaboración con el GOPE de Carabineros, junto al apoyo de SAMU y la Municipalidad de Coquimbo.

La Gobernación Marítima de Coquimbo llamó a la comunidad a reforzar el autocuidado, respetando la señalización de seguridad y evitando el ingreso al mar en playas con bandera roja o prohibición de baño.

