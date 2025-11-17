;

Salió electo diputado por Coquimbo y se destapó una brutal acusación de violencia intrafamiliar en su contra

Erich Grohs Marín obtuvo más de 13 mil votos representando al partido de Johhanes Kaiser.

Mario Vergara

Salió electo diputado por Coquimbo y se destapó una brutal acusación de violencia intrafamiliar en su contra

Erich Grohs Marín, representante de la comuna de Vicuña y electo diputado por el distrito 5 de la Región de Coquimbo con 13.502 votos, alcanzó un escaño en el Congreso Nacional en su primera postulación, integrando la lista parlamentaria del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. El candidato destacó en su campaña por ser el “único candidato 100%” del Valle del Elqui y por el carácter de su triunfo, el cual celebró con una reflexión en redes sociales sobre la perseverancia y el coraje.

Sin embargo, tras su elección, han trascendido antecedentes sobre una causa judicial anterior. Grohs fue objeto de una denuncia por lesiones en un contexto de violencia intrafamiliar a fines del año 2023. El Ministerio Público recopiló antecedentes que fueron presentados ante el Juzgado de Vicuña para un procedimiento simplificado, relacionados con un incidente ocurrido el 15 de diciembre de 2023, publica The Clinic.

Según el informe policial, la situación se habría desatado durante una discusión verbal con su pareja mientras ambos se trasladaban en automóvil desde La Serena hacia Vicuña, en presencia de su hijo en el asiento trasero. La Fiscalía sostiene que, al percatarse de que su pareja estaba grabando la disputa, el imputado detuvo el vehículo.

El material de audio registrado incluiría amenazas del tenor: “Hueona mala, te voy a matar maraca conchetumadre, no podi grabar estos audios, ya que me vas a cagar mi carrera política”. La Fiscalía sostiene que Grohs detuvo el vehículo, intentó arrebatar el teléfono a la víctima y, al no conseguirlo, volvió a subirse al vehículo para propinarle golpes de puño en las piernas, mientras la mujer sostenía al menor. La víctima resultó con lesiones leves, catalogadas como contusión en la rodilla y pierna derecha.

Revisa también:

ADN

La acción no se limitó a ese episodio. Dos días después, el 17 de diciembre, el entonces candidato habría llegado al domicilio de la víctima, sustrayendo su celular con la intención de eliminar los audios y videos comprometedores, para luego huir en dirección desconocida, según el reporte del Ministerio Público.

El procedimiento simplificado, inicialmente fijado para marzo de 2024, no se concretó debido a la ausencia del imputado, lo que llevó a que se decretara una orden de detención en abril. Un mes después, en mayo, se realizó la audiencia y el Juzgado de Vicuña determinó la medida cautelar de alejamiento, la cual se mantuvo por un año. La causa finalizó en mayo de 2025 tras el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal.

Consultado sobre estos antecedentes por The Clinic, el Partido Nacional Libertario emitió un comunicado indicando que el parlamentario electo declaró su “completa inocencia”. El escrito partidario afirma que “la denunciante se retractó” y que el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo, “cerrando totalmente la causa”, y concluyendo que Grohs ha sido absuelto sin existir antecedentes jurídicos que lo inhabiliten. Sin embargo, la información pública en el Poder Judicial no registra el retiro de la denuncia por la víctima ni la absolución, sino el sobreseimiento de la causa por haber cumplido con las condiciones del tribunal.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad