Salió electo diputado por Coquimbo y se destapó una brutal acusación de violencia intrafamiliar en su contra

Erich Grohs Marín, representante de la comuna de Vicuña y electo diputado por el distrito 5 de la Región de Coquimbo con 13.502 votos, alcanzó un escaño en el Congreso Nacional en su primera postulación, integrando la lista parlamentaria del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. El candidato destacó en su campaña por ser el “único candidato 100%” del Valle del Elqui y por el carácter de su triunfo, el cual celebró con una reflexión en redes sociales sobre la perseverancia y el coraje.

Sin embargo, tras su elección, han trascendido antecedentes sobre una causa judicial anterior. Grohs fue objeto de una denuncia por lesiones en un contexto de violencia intrafamiliar a fines del año 2023. El Ministerio Público recopiló antecedentes que fueron presentados ante el Juzgado de Vicuña para un procedimiento simplificado, relacionados con un incidente ocurrido el 15 de diciembre de 2023, publica The Clinic.

Según el informe policial, la situación se habría desatado durante una discusión verbal con su pareja mientras ambos se trasladaban en automóvil desde La Serena hacia Vicuña, en presencia de su hijo en el asiento trasero. La Fiscalía sostiene que, al percatarse de que su pareja estaba grabando la disputa, el imputado detuvo el vehículo.

El material de audio registrado incluiría amenazas del tenor: “Hueona mala, te voy a matar maraca conchetumadre, no podi grabar estos audios, ya que me vas a cagar mi carrera política”. La Fiscalía sostiene que Grohs detuvo el vehículo, intentó arrebatar el teléfono a la víctima y, al no conseguirlo, volvió a subirse al vehículo para propinarle golpes de puño en las piernas, mientras la mujer sostenía al menor. La víctima resultó con lesiones leves, catalogadas como contusión en la rodilla y pierna derecha.

La acción no se limitó a ese episodio. Dos días después, el 17 de diciembre, el entonces candidato habría llegado al domicilio de la víctima, sustrayendo su celular con la intención de eliminar los audios y videos comprometedores, para luego huir en dirección desconocida, según el reporte del Ministerio Público.

El procedimiento simplificado, inicialmente fijado para marzo de 2024, no se concretó debido a la ausencia del imputado, lo que llevó a que se decretara una orden de detención en abril. Un mes después, en mayo, se realizó la audiencia y el Juzgado de Vicuña determinó la medida cautelar de alejamiento, la cual se mantuvo por un año. La causa finalizó en mayo de 2025 tras el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal.

Consultado sobre estos antecedentes por The Clinic, el Partido Nacional Libertario emitió un comunicado indicando que el parlamentario electo declaró su “completa inocencia”. El escrito partidario afirma que “la denunciante se retractó” y que el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo, “cerrando totalmente la causa”, y concluyendo que Grohs ha sido absuelto sin existir antecedentes jurídicos que lo inhabiliten. Sin embargo, la información pública en el Poder Judicial no registra el retiro de la denuncia por la víctima ni la absolución, sino el sobreseimiento de la causa por haber cumplido con las condiciones del tribunal.