Equipos de emergencia desplegados en el Parque Nacional Torres del Paine encontraron fallecido a un turista de nacionalidad mexicana en medio de un operativo de búsqueda y rescate de un grupo de excursionistas. La situación se desencadenó en el desafiante circuito O, específicamente en el sector conocido como Los Perros.

Las labores se iniciaron luego de que una de las integrantes del grupo activara una señal de alerta SOS, indicando una emergencia en la zona de difícil acceso. Tras la rápida respuesta de los equipos de rescate, la turista que emitió la alerta fue localizada.

La mujer rescatada presentaba síntomas de hipotermia al momento de ser auxiliada. Tras recibir la primera atención, fue rápidamente trasladada a un centro asistencial para recibir cuidados médicos y quedó hospitalizada en el Hospital de Puerto Natales.

Durante el desarrollo del operativo de rescate, los equipos de emergencia hicieron el hallazgo del cuerpo del turista mexicano, cuya identidad no fue revelada de inmediato. La tercera persona que formaba parte del grupo de excursionistas aún se encuentra desaparecida.

Las complejas condiciones climáticas que afectan el área y el difícil acceso obligaron a las autoridades a suspender momentáneamente las labores de búsqueda. Las operaciones para dar con el paradero de la persona extraviada serán retomadas con la luz del día para garantizar la seguridad de los rescatistas.