;

VIDEO. Tras décadas de carrera y grandes éxitos: Tom Cruise recibe su primer Oscar

El actor fue reconocido con una estatuilla honorífica.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

Después de décadas de éxitos en la pantalla grande, Tom Cruise finalmente recibió su Oscar honorífico que reconoce toda su trayectoria en el cine, marcando un hito tras 45 años en la industria y cuatro nominaciones previas.

La distinción fue entregada durante la reciente ceremonia de los Governors Awards en el emblemático salón Ray Dolby de Los Ángeles, en una velada donde figuras como Steven Spielberg, Jennifer Lopez, Emma Stone, Ariana Grande y Sydney Sweeney celebraron su legado.

Alejandro González Iñárritu fue el encargado de entregar el galardón honorífico a Cruise, quien tuvo un momento de especial emoción al recibir este reconocimiento por “toda una vida dedicada al cine”.

Revisa también:

ADN

En su discurso, el protagonista de clásicos como Top Gun y Misión Imposible compartió una reflexión sobre su vínculo con el séptimo arte: “Hacer películas no es lo que hago. Es quien soy” , frase que fue acompañada de una ovación de pie por parte de los presentes.

Tom también destacó el impacto que tuvo la industria durante infancia, recordando cómo diversas historias ampliaron su perspectiva: “De repente, el mundo era mucho más grande que el que yo conocía” .

Siempre haré todo lo que pueda para apoyar esta forma de arte y para impulsar nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos más huesos rotos”﻿, comentó con un tono humorístico haciendo referencia a su fama de rodar en persona escenas de acción arriesgadas.

El Significado de un Oscar honorífico

El reconocimiento representa el cierre de una etapa para el actor estadounidense, famoso por reinventarse a lo largo de los años. Desde su faceta como el actor juvenil de moda en los 80, pasando por roles bajo la dirección de Martin Scorsese, hasta consolidarse como una de las mayores estrellas de Hollywood, Tom Cruise supo dejar huella con cada proyecto.

A pesar de haber sido nominado a los premios Oscar en cuatro oportunidades (por Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire, Magnolia y Top Gun: Maverick), la estatuilla parecía esquiva. En esta ceremonia, la Academia reconoció oficialmente su influencia y contribución al cine internacional.

Reflexión sobre el poder del cine

Durante su intervención, el intérprete dedicó palabras al papel universal del cine en la sociedad, recalcando: “El cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias”.

“También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos. Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte”﻿, añadió.

Finalmente, compartió su gratitud hacia sus colegas y reafirmó su deseo de continuar impulsando historias y nuevas voces en la industria, manteniendo la pasión y la entrega que han marcado su carrera desde la infancia hasta convertirse en leyenda de la pantalla grande.

Contenido patrocinado

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad