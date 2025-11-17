Después de décadas de éxitos en la pantalla grande, Tom Cruise finalmente recibió su Oscar honorífico que reconoce toda su trayectoria en el cine, marcando un hito tras 45 años en la industria y cuatro nominaciones previas.

La distinción fue entregada durante la reciente ceremonia de los Governors Awards en el emblemático salón Ray Dolby de Los Ángeles, en una velada donde figuras como Steven Spielberg, Jennifer Lopez, Emma Stone, Ariana Grande y Sydney Sweeney celebraron su legado.

Alejandro González Iñárritu fue el encargado de entregar el galardón honorífico a Cruise, quien tuvo un momento de especial emoción al recibir este reconocimiento por “toda una vida dedicada al cine”.

En su discurso, el protagonista de clásicos como Top Gun y Misión Imposible compartió una reflexión sobre su vínculo con el séptimo arte: “Hacer películas no es lo que hago. Es quien soy” , frase que fue acompañada de una ovación de pie por parte de los presentes.

Tom también destacó el impacto que tuvo la industria durante infancia, recordando cómo diversas historias ampliaron su perspectiva: “De repente, el mundo era mucho más grande que el que yo conocía” .

“Siempre haré todo lo que pueda para apoyar esta forma de arte y para impulsar nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos más huesos rotos”﻿, comentó con un tono humorístico haciendo referencia a su fama de rodar en persona escenas de acción arriesgadas.

El Significado de un Oscar honorífico

El reconocimiento representa el cierre de una etapa para el actor estadounidense, famoso por reinventarse a lo largo de los años. Desde su faceta como el actor juvenil de moda en los 80, pasando por roles bajo la dirección de Martin Scorsese, hasta consolidarse como una de las mayores estrellas de Hollywood, Tom Cruise supo dejar huella con cada proyecto.

A pesar de haber sido nominado a los premios Oscar en cuatro oportunidades (por Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire, Magnolia y Top Gun: Maverick), la estatuilla parecía esquiva. En esta ceremonia, la Academia reconoció oficialmente su influencia y contribución al cine internacional.

Reflexión sobre el poder del cine

Durante su intervención, el intérprete dedicó palabras al papel universal del cine en la sociedad, recalcando: “El cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias”.

“También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos. Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte”﻿, añadió.

Finalmente, compartió su gratitud hacia sus colegas y reafirmó su deseo de continuar impulsando historias y nuevas voces en la industria, manteniendo la pasión y la entrega que han marcado su carrera desde la infancia hasta convertirse en leyenda de la pantalla grande.