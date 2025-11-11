Sabrina Carpenter protagonizará una renovada y muy especial versión de “Alicia en el país de las maravillas”

No hay dudas de que Sabrina Carpenter atraviesa un gran momento en su carrera y se prepara para un nuevo hito profesional al asumir un un doble rol en un importante proyecto cinematográfico.

La cantante de 26 años será protagonista y productora de una nueva película musical inspirada en la obra clásica Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, de la mano de Universal Pictures.

Según trascendió en la prensa especializada de Hollywood, la idea es ofrecer una visión renovada de este icónico relato. Para eso, Lorene Scafaria, reconocida por su trabajo en Hustlers, tendrá la importante labor de desempeñarse como directora y guionista.

Por ahora, el filme no tiene un título oficial asignado, pero se sabe que mantendrá su base en la narración original ambientada en la época victoriana, donde Alicia vive una aventura surrealista tras caer por un agujero que la conduce a un mundo fantástico habitado por animales parlantes y personajes excéntricos.

Sin embargo, contrario a adaptaciones previas como la animación de Disney de 1951 o la versión en acción real dirigida por Tim Burton en 2010, Universal busca una propuesta fresca y personal que habría surgido a partir de las ideas y el entusiasmo que la propia Carpenter presentó al estudio hace más de un año.

Aún no está claro cuál será el enfoque de Carpenter, pero fuentes cercanas aseguran que se trata de un proyecto muy personal para la estrella pop, quien se habría acercado a creativos y ejecutivos de la firma con ideas concretas y un lookbook﻿.​

Este musical de Alicia en el país de las maravillas sin título aún no tiene fecha de estreno estimada, pero ya genera altas expectativas por los nombres involucrados, así como por la intención de ofrecer una visión renovada y más personal del clásico literario.