“Bancada Sin Filtros”: estos son los panelistas del programa que irrumpieron en el Congreso tras sorpresivo desempeño en elecciones 2025

La producción del incendiario programa político celebran.

Nelson Quiroz

El fenómeno político-mediático de Sin Filtros dio un salto inédito desde la pantalla al Parlamento. Al menos tres de sus panelistas estables o más recurrentes están ad portas de asumir como diputados, conformando lo que en redes ya se bautizó como la “Bancada Sin Filtros”.

Se trata de Pancho Orrego, Constanza Hube y Rodrigo Rettig, quienes, de acuerdo con los resultados preliminares del Servicio Electoral (Servel), lograron posicionarse entre los candidatos electos en los distritos 10 y 11.

ADN

Agencia Uno

En el Distrito 10, con un 55,35% de las mesas escrutadas, Francisco Orrego (RN) se ubicó como la segunda mayoría del territorio con 37.991 votos, solo superado por Gonzalo Winter.

Su irrupción parlamentaria se suma a un mapa electoral que también incluye a figuras como Jorge Alessandri, Irací Hassler y Emilia Schneider.

En paralelo, el Distrito 11 también registró nombres conocidos del espacio televisivo: Constanza Hube (UDI) alcanzó 45.151 votos, ubicándose como la segunda mayoría del distrito, mientras que Rodrigo Rettig (Partido Liberal) aparece entre los potencialmente electos con una votación suficiente para consolidar el cupo dentro de la lista de su pacto.

La llegada simultánea de tres rostros del panel marca un hito particular en el vínculo entre televisión y política electoral en Chile. Durante los últimos años, Sin Filtros se instaló como uno de los espacios más influyentes de debate político informal y confrontacional, con panelistas capaces de acumular visibilidad, seguidores y capacidad de instalación mediática. Ese protagonismo —amplificado por redes sociales— parece haber encontrado eco electoral directo.

De confirmarse con el 100% del escrutinio, la llamada “Bancada Sin Filtros” debutaría en marzo con una presencia transversal dentro de la derecha.

