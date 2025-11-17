Presupuesto 2026: oposición rechaza partidas claves en bloque, mientras ministro Grau llama al diálogo

La discusión del proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026 tuvo un inicio complejo este lunes en la Sala de la Cámara de Diputados. A pesar de que el Ministerio de Hacienda ingresó una serie de indicaciones que incorporaban propuestas de parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, los sectores de derecha y centroderecha optaron por rechazar en bloque varias de las partidas sometidas a votación.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cerró la primera jornada de debate reafirmando la voluntad del Ejecutivo de buscar entendimientos. Al término de la sesión, el secretario de Estado afirmó que “seguiremos buscando acuerdo con los parlamentarios” para lograr la aprobación del erario fiscal.

El rechazo de la oposición se fundamentó en la objeción sobre las proyecciones financieras del gobierno. El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que su bancada no quedó conforme con las indicaciones y esperaba primero que “se aclarara el problema en las proyecciones de ingresos y gastos” antes de votar las partidas. De manera similar, el diputado Agustín Romero (Republicano) justificó el rechazo en bloque de su bancada, indicando que, a nivel macro, “se mantiene el mismo escenario que se produjo en la comisión mixta”, señala La Tercera.

La oposición ha sostenido que el Presupuesto 2026 presentaría un desfinanciamiento estimado en US$1.500 millones, por lo que han exigido al gobierno proponer recortes en torno a esa cifra para reequilibrar las cuentas.

Durante la primera jornada, se revisaron 17 partidas. Si bien se aprobaron 11 de ellas —incluyendo Hacienda, Justicia, Defensa, Obras Públicas, y el Poder Judicial—, seis partidas fueron rechazadas por los legisladores: Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud y Minería.

No dejaron entrar a la Directora de Presupuestos

Adicionalmente, se registró un incidente en la tramitación cuando el Partido Republicano no dio la unanimidad necesaria para autorizar la presencia en sala de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez. El jefe de la bancada Republicana, Luis Sánchez, explicó que, al reponer el Ejecutivo las partidas completas sin intención de conversar, no vieron “ninguna razón para autorizar algo que es excepcional”, como la intervención de un funcionario de gobierno que no es ministro ni subsecretario.

Cabe destacar que el Ejecutivo presentó 89 indicaciones sustitutivas que buscan reponer los recursos rechazados previamente en la Comisión Especial Mixta e implementar acuerdos. Estas modificaciones incluyen una disminución generalizada del 10% a las funciones críticas de los ministerios, lo que permitirá reponer fondos para la Junaeb, y un aumento de 15 mil subsidios DS49 en el Ministerio de Vivienda. La discusión del Presupuesto 2026 continuará en la Cámara de Diputados este miércoles.