Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Sebastián Videla

El pleno del tribunal de alzada rechazó la solicitud interpuesta por el exseremi Eduardo König, argumentando que los dichos del legislador son de interés público.

Mario Vergara

13 de agosto de 2024/SANTIAGO El diputado Sebastián Videla, junto a organizaciones animalistas, dan inicio al recorrido del “Bus Ciudadano, No a las Carreras de Galgos” está acción busca concientizar a todas y a todos, para que este maltrato deje de ser ley. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

13 de agosto de 2024/SANTIAGO El diputado Sebastián Videla, junto a organizaciones animalistas, dan inicio al recorrido del "Bus Ciudadano, No a las Carreras de Galgos" está acción busca concientizar a todas y a todos, para que este maltrato deje de ser ley. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó de forma unánime la solicitud de desafuero interpuesta contra el diputado Sebastián Videla (independiente pro PL). La acción judicial había sido presentada por el exseremi de Bienes Nacionales, Eduardo König, quien acusó al parlamentario de injurias en el contexto de una denuncia por supuesto maltrato animal.

El origen de la disputa se remonta a una denuncia presentada por el legislador ante la Fiscalía de Antofagasta. Videla apuntó a König como el presunto responsable de un caso de maltrato que involucró a un perro comunitario, conocido como Negrito, en el sector Coviefi de la ciudad, al supuestamente habérsele dado vidrio molido en su comida.

El exseremi basó su solicitud de desafuero en publicaciones realizadas por el diputado en redes sociales, que, aunque no mencionaron directamente a König por su nombre, fueron consideradas por la otrora autoridad como injuriosas. El diputado, que logró su reelección con un amplio margen del 23,31% en el Distrito 3, se mostró tranquilo antes de conocer el fallo.

Desde el exterior del tribunal, Videla señaló estar “muy tranquilo” y argumentó que su acción se limitó a hacer su trabajo como corresponde, reuniéndose con los vecinos y presentando la denuncia ante la Fiscalía. “Este caso está siendo investigado. Por lo tanto, estamos confiados y tranquilos, de que hice mi trabajo”, sostuvo el parlamentario, defendiendo la necesidad de denunciar el maltrato animal, informa La Tercera.

En su resolución de este lunes, el pleno del tribunal de alzada determinó no dar lugar a la formación de causa contra el diputado. El fallo, integrado por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Virginia Soublette Miranda, Jasna Pavlich Núñez, Juan Opazo Lagos y Jaime Rojas Mundaca, se basó en el carácter de interés público de los dichos del parlamentario.

La Corte consideró que las publicaciones no constituyen imputaciones directas contra el recurrente ni evidencian un ánimo de injuriar, menoscabar o desacreditar a König. El tribunal estableció que la inexistencia de imputaciones directas en las redes sociales y el carácter de información de hechos de connotación ciudadana de las expresiones vertidas no justificaban el desafuero. La audiencia de comunicación de la sentencia ha sido agendada para el viernes 28 de noviembre a las 9:00 horas.

