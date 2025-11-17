Preocupación en TVN: Monserrat Álvarez sufrió descompensación en pleno set del canal estatal

Un intenso episodio de salud afectó a Monserrat Álvarez durante la cobertura electoral que transmitió TVN este domingo, situación que remeció al equipo de Prensa de la señal estatal.

De acuerdo con información proporcionada a El Filtrador, la comunicadora habría sufrido una descompensación en medio de la extensa jornada marcada por las elecciones presidenciales y parlamentarias, instancia que exigió a los canales nacionales mantener despliegues continuos durante varias horas.

La conductora de Buenos días a todos se habría desmayado, lo que generó inmediata preocupación entre sus colegas, quienes debieron asistirla rápidamente. La situación fue considerada de alto riesgo, por lo que la profesional fue derivada a un recinto médico para recibir primeros auxilios y descartar cualquier complicación seria.

En un primer momento, según indicaron a El Filtrador, existió temor interno de que la periodista estuviese enfrentando un Accidente Cerebrovascular (ACV), debido al cuadro que presentó. Sin embargo, con el correr de los minutos, el panorama comenzó a esclarecerse.

Otra fuente del departamento de Prensa de TVN explicó que la animadora de TVN ya arrastraba malestares desde el día anterior. Puntualmente, habría estado con problemas estomacales que fueron aumentando hasta provocar el desmayo que alarmó a todo el equipo durante la cobertura.

Como consecuencia del episodio, la comunicadora no participó en la edición de este lunes del matinal de TVN, por lo que Eduardo Fuentes asumió la conducción en solitario de Buenos días a todos, a la espera de la recuperación de su compañera de pantalla.