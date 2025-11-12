TVN vuelve a las teleseries tras varios años: la producción será liderada por un reconocido director chileno

Tras seis años sin producir teleseries, Televisión Nacional de Chile (TVN) retoma la ficción nacional con un proyecto innovador que marca su esperado regreso al género.

La señal pública, queteles había cerrado su área dramática en 2019, anunció el inicio de las grabaciones de Auditoría de Amor, su primera teleserie en formato vertical, dirigida por el reconocido cineasta y actor Boris Quercia (Los 80).

Esta nueva propuesta busca conquistar a las audiencias digitales con un formato breve y ágil: 50 capítulos de entre uno y dos minutos, disponibles próximamente en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y TVN.cl.

La historia combina humor, misterio y romance en un entorno cotidiano: una empresa. Allí, Lucía, una contadora soñadora e ingenua, acepta investigar un robo para impresionar a su jefe Bruno, de quien está enamorada. Sin embargo, el caso se complica cuando las sospechas recaen en Estela, la novia de Bruno e hija de la dueña, desatando una trama de celos, secretos y amor prohibido.

Auditoría de Amor fue escrita por Diego Ayala (Luis Miguel, la serie) y Carla Stagno (Pacto de Sangre), y promete revitalizar el vínculo entre TVN y la ficción nacional.

Su director, Boris Quercia, explicó el desafío detrás del formato: “Estamos contando una historia de amor en un formato completamente distinto y actual. Lo que te demoras en mandar un audio, eso dura cada capítulo, lo que nos obliga a ser más creativos y a encontrar la emoción en segundos”.