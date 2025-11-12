;

TVN vuelve a las teleseries tras varios años: la producción será liderada por un reconocido director chileno

El canal entregó detalles acerca del regreso de su área dramática.

Alejandro Basulto

Televisión Nacional de Chile

Televisión Nacional de Chile

Tras seis años sin producir teleseries, Televisión Nacional de Chile (TVN) retoma la ficción nacional con un proyecto innovador que marca su esperado regreso al género.

La señal pública, queteles había cerrado su área dramática en 2019, anunció el inicio de las grabaciones de Auditoría de Amor, su primera teleserie en formato vertical, dirigida por el reconocido cineasta y actor Boris Quercia (Los 80).

Esta nueva propuesta busca conquistar a las audiencias digitales con un formato breve y ágil: 50 capítulos de entre uno y dos minutos, disponibles próximamente en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y TVN.cl.

Revisa también:

ADN

La historia combina humor, misterio y romance en un entorno cotidiano: una empresa. Allí, Lucía, una contadora soñadora e ingenua, acepta investigar un robo para impresionar a su jefe Bruno, de quien está enamorada. Sin embargo, el caso se complica cuando las sospechas recaen en Estela, la novia de Bruno e hija de la dueña, desatando una trama de celos, secretos y amor prohibido.

Auditoría de Amor fue escrita por Diego Ayala (Luis Miguel, la serie) y Carla Stagno (Pacto de Sangre), y promete revitalizar el vínculo entre TVN y la ficción nacional.

Su director, Boris Quercia, explicó el desafío detrás del formato: “Estamos contando una historia de amor en un formato completamente distinto y actual. Lo que te demoras en mandar un audio, eso dura cada capítulo, lo que nos obliga a ser más creativos y a encontrar la emoción en segundos”.

ADN

TVN

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad