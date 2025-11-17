;

“Me patearon”: Laura Prieto pasa por duro momento sentimental tras inesperado quiebre con músico

Llevaba más de medio año con el artista.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La actriz uruguaya-chilena Laura Prieto sorprendió al revelar que atraviesa un reciente quiebre amoroso. En conversación con Alfombra Roja, la ex Calle 7 confirmó que su relación terminó apenas 48 horas antes del evento en el que lanzó sus diseños para la nueva colección de Lilás Carteras.

En medio de la presentación, la modelo explicó que “estoy soltera, chiquillos. No quiero funar a nadie, pero me patearon dos días antes de mi lanzamiento”.

Revisa también:

ADN

Luego profundizó en lo que ha significado este proceso: “Es una mezcolanza de como un duelo que estoy viviendo, porque es una relación que yo tenía muchas expectativas, trabajé mucho para que eso funcionara, pero tampoco puedo opacar todo el trabajo que he hecho. Si hay algo que me da estabilidad es mi trabajo, porque amo lo que hago. Yo vibro con cada cosa que hago”.

Y también mis amigos, las chiquillas de Lilás que están apoyándome, así que tengo el corazón explotando de amor”, complementó.

Este quiebre vino tres meses después de que la animadora confirmara que estaba “felizmente pololeando”, y publicara una imagen junto a su entonces pololo, Cristóbal, un músico y vecino con quien mantenía una relación de siete meses.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad