“Me patearon”: Laura Prieto pasa por duro momento sentimental tras inesperado quiebre con músico

La actriz uruguaya-chilena Laura Prieto sorprendió al revelar que atraviesa un reciente quiebre amoroso. En conversación con Alfombra Roja, la ex Calle 7 confirmó que su relación terminó apenas 48 horas antes del evento en el que lanzó sus diseños para la nueva colección de Lilás Carteras.

En medio de la presentación, la modelo explicó que “estoy soltera, chiquillos. No quiero funar a nadie, pero me patearon dos días antes de mi lanzamiento”.

Luego profundizó en lo que ha significado este proceso: “Es una mezcolanza de como un duelo que estoy viviendo, porque es una relación que yo tenía muchas expectativas, trabajé mucho para que eso funcionara, pero tampoco puedo opacar todo el trabajo que he hecho. Si hay algo que me da estabilidad es mi trabajo, porque amo lo que hago. Yo vibro con cada cosa que hago”.

“Y también mis amigos, las chiquillas de Lilás que están apoyándome, así que tengo el corazón explotando de amor”, complementó.

Este quiebre vino tres meses después de que la animadora confirmara que estaba “felizmente pololeando”, y publicara una imagen junto a su entonces pololo, Cristóbal, un músico y vecino con quien mantenía una relación de siete meses.