Orgullo nacional: viña chilena obtiene 1º lugar en ranking de Forbes y otras cuatro entran al top 50 / Yuliia Kokosha

La industria vitivinícola chilena suma un nuevo hito internacional.

La revista Forbes publicó su lista anual de The World’s 50 Best Wineries 2025, donde una bodega nacional se quedó con el primer lugar y otras cuatro lograron posicionarse entre las mejores del mundo.

El listado destaca a las viñas que marcan tendencia por su legado, innovación, manejo de viñedos, sostenibilidad, consistencia enológica y calidad de la experiencia turística que ofrecen.

En esa evaluación, la viña Santa Rita fue ubicada como la número uno a nivel global, superando a reconocidas bodegas de Australia, Argentina, Francia y España.

El informe resalta su aporte histórico, su rol en la consolidación del vino chileno y el atractivo de su propuesta enoturística, que combina patrimonio, gastronomía y tradición.

Chile también obtuvo presencia destacada en el resto del listado, con Santa Carolina, Viu Manent, De Martino y VIK entre los 50 puestos. Con cinco bodegas reconocidas, el país se posiciona entre las naciones con mayor protagonismo en la edición 2025.

Desde Santa Rita valoraron el reconocimiento como un impulso para el sector. “Es un orgullo que premia décadas de trabajo y reafirma la proyección del vino chileno en el mundo”, señaló su equipo directivo.