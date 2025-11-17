;

Orgullo nacional: viña chilena obtiene 1º lugar en ranking de Forbes y otras cuatro entran al top 50

Con cinco bodegas reconocidas, el país se posiciona entre las naciones con mayor protagonismo en la edición 2025.

Javiera Rivera

Orgullo nacional: viña chilena obtiene 1º lugar en ranking de Forbes y otras cuatro entran al top 50

Orgullo nacional: viña chilena obtiene 1º lugar en ranking de Forbes y otras cuatro entran al top 50 / Yuliia Kokosha

La industria vitivinícola chilena suma un nuevo hito internacional.

La revista Forbes publicó su lista anual de The World’s 50 Best Wineries 2025, donde una bodega nacional se quedó con el primer lugar y otras cuatro lograron posicionarse entre las mejores del mundo.

El listado destaca a las viñas que marcan tendencia por su legado, innovación, manejo de viñedos, sostenibilidad, consistencia enológica y calidad de la experiencia turística que ofrecen.

En esa evaluación, la viña Santa Rita fue ubicada como la número uno a nivel global, superando a reconocidas bodegas de Australia, Argentina, Francia y España.

El informe resalta su aporte histórico, su rol en la consolidación del vino chileno y el atractivo de su propuesta enoturística, que combina patrimonio, gastronomía y tradición.

Revisa también

ADN

Chile también obtuvo presencia destacada en el resto del listado, con Santa Carolina, Viu Manent, De Martino y VIK entre los 50 puestos. Con cinco bodegas reconocidas, el país se posiciona entre las naciones con mayor protagonismo en la edición 2025.

Desde Santa Rita valoraron el reconocimiento como un impulso para el sector. “Es un orgullo que premia décadas de trabajo y reafirma la proyección del vino chileno en el mundo”, señaló su equipo directivo.

ADN

Viña Santa Rita

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad