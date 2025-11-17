;

Hasta 34ºC: emiten advertencia por altas temperaturas en seis regiones de Chile

El aviso se emitió por el ingreso de aire cálido desde el este, lo que elevará los termómetros por sobre los 30°C.

Javiera Rivera

Imagen referencial.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia por altas temperaturas que afectarán a seis regiones del país entre el martes y miércoles de esta semana.

Según el informe, el aumento de las temperaturas estará asociado a una circulación ciclónica en superficie y a una dorsal en altura que favorecerán el ingreso de aire cálido.

Regiones afectadas

Las regiones incluidas en el aviso son:

  • Coquimbo
  • Valparaíso
  • Metropolitana
  • O’Higgins
  • Maule
  • Ñuble

En la Región Metropolitana se esperan los valores más altos de la jornada del martes, con hasta 34°C en sectores de precordillera y máximas entre 31°C y 33°C en valles.

Hacia el sur, en regiones como Maule y Ñuble, las temperaturas también superarán los 28°C a 30°C con prolongación del calor durante el miércoles.

Por otro lado, el organismo recordó que los valores entregados corresponden a pronósticos pueden experimentar ajustes en los próximos días.

Este aviso se publica mientras se mantiene activa la Alerta Temprana Preventiva por incendios forestales en las regiones Metropolitana y O’Higgins.

