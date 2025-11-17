Hasta 34ºC: emiten advertencia por altas temperaturas en seis regiones de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia por altas temperaturas que afectarán a seis regiones del país entre el martes y miércoles de esta semana.

Según el informe, el aumento de las temperaturas estará asociado a una circulación ciclónica en superficie y a una dorsal en altura que favorecerán el ingreso de aire cálido.

Regiones afectadas

Las regiones incluidas en el aviso son:

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

En la Región Metropolitana se esperan los valores más altos de la jornada del martes, con hasta 34°C en sectores de precordillera y máximas entre 31°C y 33°C en valles.

Hacia el sur, en regiones como Maule y Ñuble, las temperaturas también superarán los 28°C a 30°C con prolongación del calor durante el miércoles.

Por otro lado, el organismo recordó que los valores entregados corresponden a pronósticos pueden experimentar ajustes en los próximos días.

Este aviso se publica mientras se mantiene activa la Alerta Temprana Preventiva por incendios forestales en las regiones Metropolitana y O’Higgins.