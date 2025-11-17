;

Mapa de poder: este fue el pacto que obtuvo más senadores en las Elecciones Legislativas en Chile 2025

Revisa acá los 3 partidos políticos que lograron tener más parlamentarios.

Juan Castillo

Más de 13 millones de personas votaron en las Elecciones Presidenciales y Legislativas en Chile 2025, lo cual representa una participación del 85,40%.

Con el 100% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara obtuvo la primera mayoría (26,85%), seguida por José Antonio Kast (23,92%), por lo que ambos se enfrentarán en segunda vuelta.

En ello, también se eligieron a 23 nuevos senadores, quienes comenzarán sus labores legislativas desde marzo de 2026.

Este fue el pacto que obtuvo más senadores en las Elecciones Presidenciales

Según detalló el Servel, el pacto Unidad por Chile (DC-PPD-PS-PC-FA-PR-PL) fue el que obtuvo más senadores, con 11 candidatos electos.

En el segundo lugar aparece Cambio por Chile (Republicanos-Libertarios-Social Cristiano) con 6 parlamentarios elegidos, y en tercer lugar se instaló Chile Grande y Unido (RN-UDI-EVO), alcanzando 5 escaños.

En tanto, los 3 partidos políticos con más senadores electos son:

  • Republicanos: 5
  • RN: 4
  • PS: 3

