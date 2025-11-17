;

VIDEO. “Los tortolitos volvieron”: aseguran que Camila Andrade y Francisco Kaminski habrían retomado su relación

Ambos habrían hecho las paces tras su polémico quiebre amoroso.

Alejandro Basulto

A pocas semanas de que Camila Andrade y Francisco Kaminski revelaran los pormenores de su quiebre amoroso, surgieron nuevas especulaciones que apuntan a un eventual reencuentro entre ambos.

El portal Infama fue uno de los primeros en encender las alarmas, tras contar que hace tiempo sus seguidores les envían mensajes como el siguiente: “Tengo una amiga que acaba de salir de un evento en el Centro Cultural La Moneda, que cuando está en el estacionamiento pagando, ve a la Camila Andrade, y que el K la pasó a buscar escondido en un auto con una patente que está registrada a otro nombre”.

Por su parte, la influencer de farándula, Claudia Ossandon, escribió: “Voy a tirar una bomba. Sé de muy buena fuente, pero buena buena, que los tortolitos volvieron. Camila Andrade y Kaminski. Después que ella lo arrastró como cajero automático".

“Y ayer solo lo confirmó cuando la Diana le preguntó si había alguna posibilidad de que volvieran. Lo sabía hace una semana, pero no tenía autorización de subirlo, ahora sí“, complementó.

El interés aumentó tras la reciente entrevista de la exparticipante de Gran Hermano Chile en Podemos Hablar, donde se refirió con especial afecto al animador. “Yo tuve una relación preciosa con él (...) Él es muy generoso, es muy cariñoso, tiene un lado sensible superbonito, superdesarrollado. Tremendamente simpático, compartíamos el mismo humor y tengo muy bonitos recuerdos de nuestra relación”, señaló.

Consultada sobre sus sentimientos actuales, Camila añadió: “Nosotros no terminamos por falta de amor (...) Yo creo que no se va el amor de la noche a la mañana“.

Mientras que sobre la posibilidad de que haya una reconciliación amorosa, la modelo expresó: “No es algo que esté en mis planes, para nada (...) Ni siquiera he pensado en eso, siendo bien honesta. Creería que no, pero no soy de decir ‘nunca’ a nada”.

