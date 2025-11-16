Vivi Rodrigues revela accidente doméstico que dejó a su hija con una quemadura

Santiago

La bailarina brasileña Vivi Rodrigues explicó el motivo de su reciente baja actividad en redes sociales: su hija Malié atraviesa un complejo cuadro de salud luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó una quemadura en uno de sus brazos.

El episodio, relatado por la exintegrante de Porto Seguro en Instagram, además se complicó cuando la menor contrajo un virus.

Rodrigues detalló que “jamás imaginé que se podría quemar la piel del brazo, en el caso de Malié, con agua caliente para té y café. Obviamente, fue un accidente... pero es una alerta importante porque hay que tener cuidado”. La bailarina compartió incluso una fotografía para evidenciar la magnitud de la lesión, confirmando que se trató de una quemadura de segundo grado.

Ampliar

Según explicó, todo ocurrió cuando alguien rozó el brazo de la niña y el tazón con agua caliente se volcó sobre ella, situación que quiso visibilizar para enfatizar la importancia de tomar precauciones al manipular líquidos calientes.

Pese al susto, la exfigura de Mekano aseguró que su hija ya se encuentra en proceso de recuperación. Malié y su hermana Kalie son fruto de su matrimonio con el personal trainer brasileño Carlos Mariano.