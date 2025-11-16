;

FOTO. Vivi Rodrigues revela accidente doméstico que dejó a su hija con una quemadura

La bailarina contó que su hija Malié, de nueve años, sufrió una lesión de segundo grado y aprovechó de hacer un llamado a la prevención.

Verónica Villalobos

Vivi Rodrigues revela accidente doméstico que dejó a su hija con una quemadura

Santiago

La bailarina brasileña Vivi Rodrigues explicó el motivo de su reciente baja actividad en redes sociales: su hija Malié atraviesa un complejo cuadro de salud luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó una quemadura en uno de sus brazos.

El episodio, relatado por la exintegrante de Porto Seguro en Instagram, además se complicó cuando la menor contrajo un virus.

Rodrigues detalló que “jamás imaginé que se podría quemar la piel del brazo, en el caso de Malié, con agua caliente para té y café. Obviamente, fue un accidente... pero es una alerta importante porque hay que tener cuidado”. La bailarina compartió incluso una fotografía para evidenciar la magnitud de la lesión, confirmando que se trató de una quemadura de segundo grado.

ADN

Según explicó, todo ocurrió cuando alguien rozó el brazo de la niña y el tazón con agua caliente se volcó sobre ella, situación que quiso visibilizar para enfatizar la importancia de tomar precauciones al manipular líquidos calientes.

Pese al susto, la exfigura de Mekano aseguró que su hija ya se encuentra en proceso de recuperación. Malié y su hermana Kalie son fruto de su matrimonio con el personal trainer brasileño Carlos Mariano.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad