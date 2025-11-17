Durante este lunes, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, conversó con ADN Hoy y abordó el escenario que dejó la primera vuelta presidencial, donde Jeannette Jara y José Antonio Kast pasaron al balotaje del próximo 14 de diciembre.

“El propósito central era pasar a segunda vuelta y lo logramos siendo primera mayoría en primera vuelta. Queríamos una diferencia más amplia, sí, pero igual iba a haber segunda vuelta y había que plantearse la mayor autoexigencia: llegar presencialmente a una mayor cantidad de personas para explicar mejor las propuestas”, afirmó Carmona.

Consultado por el panorama adverso que enfrenta el oficialismo, debido al porcentaje obtenido por Kast y el respaldo que ya recibió desde Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario, Carmona reconoció el desafío.

“No cabe ninguna duda que tenemos y debemos tener absoluta consciencia del desafío que hay mediante para lograr el triunfo. No tenerlo presente sería un suicidio . Hay que asumir que se trata de llegar todavía a mucha más gente, y esa es una exigencia del comando”, sostuvo.

Migración de votos

Ante la pregunta de si quienes apoyaron a Evelyn Matthei o Johan Kaiser podrían votar por Jara, Carmona insistió en que no se pueden dar por sentadas esas transferencias de respaldo.

“Con mucho respeto con la ciudadanía, creo que sostenemos la obligación de llegar a ellos respetando su observación crítica, sin disminuirla en absoluto. Ellos no son un público cautivo de ningún partido. Estamos hablando de millones de votantes que tuvieron miles de motivaciones distintas. De lo contrario, no existiría la segunda vuelta”, señaló.

Respecto al peso del electorado de Franco Parisi, añadió que “es un error pensar que la votación es propiedad de los partidos que adhieren a un candidato. Hay que conocer las motivaciones de esos votantes y relacionarse con transparencia, con rigor, para cumplir cualquier compromiso y dar garantías”.

El peso del Partido Comunista

Además, Carmona también respondió a los cuestionamientos sobre el rol del Partido Comunista en la candidatura de Jara y las críticas que apuntan a que su militancia fue un pasivo.

“Lo primero es hacer justicia con los esfuerzos que cada sector hizo. El rendimiento en la parlamentaria dice que es un partido cuyas candidaturas estuvieron vinculadas a la presidencial; no hubo omisiones”, explicó.

En esa línea, agregó que el PC tuvo “presencia activísima en todos los territorios” , tanto del partido como de las Juventudes Comunistas.

Asimismo, sostuvo que la candidatura fue definida en primarias y que Jara representa a una coalición “que va del centro, centroizquierda a la izquierda”.

“Estamos preparados y vamos a ser no solo no un pasivo, sino una fuerza muy activa. No la única, porque esta tarea necesita una anchura muy grande. El aporte es exactamente igual al de toda la diversidad de sectores presentes”, cerró.