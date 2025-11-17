;

Delegada presidencial de Talagante sufre robo de su auto en Maipú: sujetos la amenazaron con pistola

Momentos más tarde, el vehículo fue hallado por Carabineros en la misma comuna de Maipú.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Durante la madrugada de este lunes, la delegada presidencial de Talagante, Stephanie Duarte, fue víctima de un violento robo de su vehículo en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando la afectada se movilizaba en su automóvil en dirección a su domicilio, ubicado en Melipilla.

En medio de eso, se detuvo en un paradero para recoger a personas conocidas que se hallaban en el lugar. Luego, tras parar por un semáforo en rojo en la intersección de Camino Melipilla con Egipto, fue abordada por tres sujetos armados.

Roban vehículo de Stephanie Duarte

Estos individuos amenazaron con armas de fuego a Stephanie Duarte y al resto de los ocupantes, a quienes hicieron bajar para luego huir con el vehículo.

La delegada presidencial de Talagante puso la denuncia del robo ante Carabineros, y tras las diligencias respectivas, se logró encontrar el automóvil abandonado en la misma comuna de Maipú.

